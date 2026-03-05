El Gobierno reabre la paritaria estatal y convoca a ATE y UPCN para discutir salarios

El Gobierno convocó a los gremios estatales a reabrir la paritaria de la Administración Pública Nacional. La reunión se realizará este viernes a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en la calle 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí volverán a sentarse a negociar el Estado y los sindicatos que representan a la mayoría de los empleados públicos.

En la mesa participarán la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los dos gremios principales del sector. UPCN está conducido por Andrés Rodríguez, mientras que ATE tiene como secretario general a Rodolfo Aguiar. Ambos sindicatos vienen reclamando una actualización salarial frente al avance de la inflación.

La convocatoria llega después del cuarto intermedio que había dispuesto la Secretaría de Trabajo en diciembre, cuando las negociaciones quedaron trabadas. En ese momento, los gremios consideraron insuficiente la propuesta salarial del Gobierno y las posiciones quedaron muy alejadas. Desde entonces, no hubo nuevos avances en la discusión.

Uno de los reclamos más fuertes lo impulsa ATE, que exige una recomposición salarial del 45% para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público. Además, el sindicato planteó la necesidad de otorgar una suma fija de cuatro millones de pesos por única vez como compensación por la pérdida de ingresos de los últimos años.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, aseguró Rodolfo Aguiar. El dirigente sindical también sostuvo que las políticas económicas impactaron con fuerza en los ingresos del sector público. Según afirmó, muchos trabajadores quedaron en una situación económica muy complicada.

Desde el sindicato también señalaron que la pérdida salarial afectó a miles de empleados estatales en todo el país. En ese sentido, sostienen que la negociación paritaria debe contemplar una recuperación real del salario y no solo aumentos parciales.

La reunión de este viernes será clave para definir si el Gobierno presenta una nueva propuesta salarial. También servirá para medir el nivel de acuerdo posible entre las partes después de varios meses sin avances en la negociación.

El resultado de este encuentro podría marcar el rumbo de la discusión salarial en el sector público nacional durante los próximos meses. Mientras tanto, los gremios anticipan que insistirán con una recomposición fuerte para recuperar el poder adquisitivo perdido.

