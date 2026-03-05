Wall Street y bonos en rojo tras repunte en precio del crudo

Un nuevo repunte del petróleo, junto con datos que muestran la resiliencia del mercado laboral, elevó las tasas de los bonos del Tesoro. Al mismo tiempo, las acciones cayeron ante la reducción de las probabilidades de recortes por parte de la Reserva Federal.

El alza en los precios de la energía aviva temores inflacionarios e impulsa el rendimiento del bono a dos años a su mayor alza en cuatro días desde octubre de 2024. El Brent superó los US$84, en medio de interrupciones en los flujos hacia compradores clave por el conflicto en Medio Oriente. El S&P 500 borró la ganancia de la sesión previa.

Los mercados han sido sacudidos por la guerra, que ya va en su sexto día y sin perspectivas inmediatas de resolución. El conflicto ha impulsado los precios del petróleo, el gas y los combustibles refinados. Esto ha elevado las tarifas de transporte y generado disrupciones para productores e importadores.

A medida que aumentan las expectativas de inflación, los operadores han reducido sus apuestas a una flexibilización de la Fed. Los swaps descuentan menos de 40 puntos básicos de recortes en 2026, frente a los 60 puntos básicos al cierre de la semana pasada.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, los datos mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. se estabilizaron cerca de los niveles más bajos del último año. Esto señala un entorno de bajos despidos. Al mismo tiempo, los anuncios de recortes de personal en empresas de EE.UU. disminuyeron en febrero.

Se espera que el informe de empleo del viernes muestre que la contratación se moderó el mes pasado, tras una lectura inesperadamente sólida en enero. También se prevé que la tasa de desempleo se haya mantenido estable.

“En la antesala del informe de nóminas de mañana, el mercado tomará como referencia los movimientos en el sector energético y cualquier desafío a la estabilidad observada en los activos de riesgo”, dijo Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmó que la respuesta del banco central a la guerra dependerá de cuánto tiempo se prolongue el impacto en la economía de EE.UU.

Si el conflicto se resuelve en las próximas semanas, el repunte del petróleo probablemente será transitorio. En ese caso, el Brent retrocedería hacia el precio implícito en la curva a plazo, en torno a US$65, según Chris Senyek, de Wolfe Research. “Si el equilibrio del petróleo se establece en un nivel más alto, claramente habrá presión alcista adicional sobre el rendimiento a 10 años”, señaló.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El S&P 500 bajó 0,9% a las 11:12 a.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 0,6%

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 1,6%

El Stoxx Europe 600 bajó 1,2%

El MSCI World bajó 0,9%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,6%

El euro bajó 0,6% a US$1,1569

La libra esterlina bajó 0,5% a US$1,3305

El yen japonés bajó 0,4% a 157,72 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin bajó 3,3% a US$70.897,54

El ether bajó 4,2% a US$2.060,6

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cuatro puntos básicos a 4,14%

El rendimiento del bono alemán a 10 años subió 10 puntos básicos a 2,85%

El rendimiento del bono británico a 10 años subió 10 puntos básicos a 4,54%

Materias primas