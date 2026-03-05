Michel de Nostredame, el médico y astrólogo francés del siglo XVI, volvió al centro de la conversación global tras la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Los analistas y seguidores de sus cuartetas asocian los eventos bélicos actuales con versos que describen una conflagración de gran escala prevista para este 2026.

La tensión en el Golfo Pérsico, marcada por bombardeos y represalias en ciudades como Abu Dabi y Dubái, activó las alarmas en redes sociales y foros de interpretación profética. El punto de conexión principal es una de sus estrofas que menciona una "gran guerra de siete meses" donde la gente morirá "a causa del mal".

A diferencia de otras interpretaciones más abstractas, la coincidencia de los tiempos bélicos actuales con el inicio del año 2026 generó una ola de comparaciones con el texto original de "Les Prophéties". El diario Hindustan Times reportó que, tras los ataques de la administración estadounidense contra instalaciones iraníes, las búsquedas sobre el autor francés aumentaron de forma exponencial.

El simbolismo de las naves y la "sangre en el Tesino"

Una de las cuartetas vinculadas numéricamente con este período es la Centuria VII, verso 26. El texto menciona explícitamente "fustas y galeras alrededor de siete barcos", lo que para muchos intérpretes modernos representa un conflicto naval inminente. La descripción de embarcaciones ligeras y rápidas en aguas poco profundas coincide con las tácticas de guerra actuales en el Estrecho de Ormuz.

Otra referencia recurrente que citó The Times of India señala que "el Tesino se desbordará de sangre". El Tesino es una región de habla italiana en Suiza, históricamente neutral, lo que sugiere que el conflicto podría expandirse incluso a territorios que tradicionalmente se mantuvieron al margen de las guerras europeas o globales.

"El gran hombre será derribado en el día por un rayo", reza otro fragmento que se asocia a la caída de un líder político de alto perfil durante este año. En el contexto de la actual crisis en Medio Oriente, los exégetas de Nostradamus vinculan este "rayo" con un asesinato mediante tecnología moderna o un ataque repentino que desestabilizaría un régimen entero.

Marte y el ocaso de Occidente

El astrólogo también escribió sobre el movimiento de los astros para fechar sus visiones. En uno de sus pasajes menciona que "Marte rige el camino entre las estrellas", una frase que los estudiosos traducen como una movilización militar masiva. Este periodo de dominio del "dios de la guerra" coincidiría, según estas lecturas, con el despliegue actual de fuerzas en Asia y las Américas.

Las interpretaciones publicadas por el Evening Standard destacan una alineación de poder donde "tres fuegos se elevan desde los lados orientales, mientras el Occidente pierde su luz en silencio". Esta figura se analiza como el ascenso de potencias del Este en detrimento del bloque occidental, un proceso acelerado por los altos costos de la guerra y la inestabilidad económica.

El cierre de estas predicciones suele ser trágico en los textos originales. La mención de ciudades francesas como Rouen y Évreux en relación con la guerra de los siete meses indica que, aunque el foco esté en Irán, el impacto de las hostilidades llegaría rápidamente al continente europeo a través de ataques o colapsos logísticos.

En términos de numerología, los seguidores de Nostradamus utilizan la Centuria I, cuarteta 26, para fundamentar sus advertencias para este año específico. El verso alude a un "gran enjambre de abejas" que surge de una emboscada nocturna, término que hoy se vincula con ataques coordinados de drones o tecnologías de vigilancia masiva.

Michel de Nostredame publicó su obra principal en 1555 bajo el título "Les Prophéties", una colección de 942 cuartetas poéticas organizadas en grupos de cien. La edición original fue impresa en Lyon por Macé Bonhomme y desde entonces ha sido objeto de constantes traducciones y revisiones por parte de historiadores y académicos.