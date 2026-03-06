viernes 06 de marzo de 2026
Israel anuncia el lanzamiento de ataques "a gran escala" contra Teherán como respuesta a bombardeo iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron una serie de bombardeos contra la capital de Irán.

Israel anunció que lanzó ataques “a gran escala” contra Teherán, potenciando el conflicto con Irán. Esta declaración ocurrió luego que medios estatales iraníes informaran sobre una explosión en la zona oeste de la capital.

Según la Agencia Noticias Argentinas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron una serie de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad.

Antes, las FDI habían identificado un nuevo grupo de misiles iraníes dirigidos contra Israel, lo que generó alertas en diferentes regiones del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, pudieron oírse explosiones tras los lanzamientos, sin embargo, el servicio de emergencia Magen David Adom indicó que no se registraron víctimas, mientras que el ejército anunció que la población podía dejar los refugios en todas las regiones del territorio.

Noticia en desarrollo

