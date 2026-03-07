Al momento de subir al avión de la AFA, Nahuel Gallo hizo una videollamada con "Chiqui" Tapia

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó este viernes que el gendarme argentino Nahuel Gallo mantuvo una videollamada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela hacia la Argentina.

Según relató la funcionaria en declaraciones televisivas, el contacto se produjo minutos antes de que el cabo primero subiera a la aeronave. “Al momento de subir lo llamó Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ahí es cuando él confirma que se trataba de la AFA”, señaló.

Monteoliva precisó que Gallo recibió una videollamada del dirigente del fútbol argentino. “Lo llama y le dice ‘volvés a la Argentina’. Él le respondió ‘bueno, gracias’ y la conversación terminó”, detalló durante una entrevista con el canal A24.

La ministra indicó además que el Gobierno no tenía conocimiento previo sobre la participación de la AFA en el operativo. “Nos enteramos el domingo a la mañana sobre un avión que había aterrizado en Venezuela. Sabíamos que se trataba de una aeronave en ese país con dos argentinos”, explicó.

De acuerdo con su relato, horas antes la pareja del gendarme, María Alexandra Gómez, había enviado información sobre su traslado. “El viernes por la noche nos mandó un audio de la suegra de Nahuel donde se indicaba que lo habían movido de lugar. Él permaneció el sábado creyendo que lo trasladaban de una cárcel a otra”, afirmó.

Posteriormente, según la ministra, a Gallo le informaron que un diplomático lo iría a buscar. “Primero lo pelaron y, estando encapuchado, lo llevaron a un aeródromo. Iba con otra persona”, señaló. Allí, añadió, le retiraron la capucha y lo entregaron a dos hombres que portaban un cartel de la AFA. “Los describe como dos sujetos muy bien vestidos”, dijo.

El gendarme Nahuel Gallo y la ministra Alejandra Monteoliva

Monteoliva y el rol de la AFA: "En todo caso, negociador y taxi"

Consultada sobre el rol de la entidad deportiva, Monteoliva relativizó la versión de que haya actuado como “taxi”, como había señalado el senador Bartolomé Abdala. “No sé si taxi. Evidentemente fue quien negoció. Taxi sería otra cosa. En todo caso, negociador y taxi”, expresó.

La funcionaria sostuvo que lo más relevante fue el regreso del gendarme en buen estado. “Para nosotros lo más importante fue verlo llegar sano y salvo. Eso no tiene comparación”, afirmó.

Sobre su estado de salud, indicó que los estudios médicos realizados tras su llegada al país se encuentran dentro de parámetros normales. “Está con acompañamiento psicológico, pero lo vemos entero y con ganas de trabajar”, agregó.

El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina

Gallo, de 33 años, regresó a la Argentina durante la madrugada del lunes tras ser liberado por el gobierno de Venezuela, donde permanecía detenido desde diciembre de 2024. El gendarme había sido arrestado cuando intentaba ingresar al país caribeño desde Colombia mientras se encontraba de licencia para visitar a su familia, acusado por las autoridades venezolanas de presunto espionaje.

Tras su liberación, fue trasladado en un avión privado que despegó desde territorio venezolano y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly, habitualmente utilizada por dirigentes de la AFA.

En la pista fue recibido por su esposa, su hijo Víctor y autoridades del Gobierno, entre ellas la propia Monteoliva. Previamente, la AFA había difundido un comunicado en el que sostuvo que el regreso de Gallo fue resultado de un “trabajo silencioso y mancomunado” junto con la Federación Venezolana de Fútbol y la CONMEBOL, y destacó que “el fútbol puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”.

