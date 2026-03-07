Nahuel Gallo izó la bandera y participó con su familia de una misa

Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo 448 días detenido en Venezuela, participó ayer junto con su familia de una misa e izó la bandera argentina en el edificio Centinela de la fuerza por primera vez desde que retornó al país.

Las imágenes de Gallo rodeado de su familia en una iglesia durante el izamiento de la bandera fueron compartidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X. La funcionaria celebró que desde esta semana se encuentra “en casa”, y destacó que “volver es esto: “Abrazos, fe y camaradas que nunca soltaron su mano”.

Fue la tercera aparición pública de la semana del hombre detenido en Venezuela que retornó al país luego de una gestión de la AFA. La primera fue el lunes a la madrugada, cuando pisó suelo argentino.

La segunda fue el miércoles, día en el que brindó una conferencia de prensa pero sin preguntas. En ese momento dijo que tenía “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”.

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, añadió.

Finalmente la tercera aparición fue ayer, cuando volvió a mostrarse de buen ánimo y aspecto. Fuentes oficiales indicaron a NA que a Gallo todavía le quedan exámenes médicos por cumplir para que tenga el alta y pueda retornar a su provincia, Catamarca.

A su vez, se conoció que Patricia Bullrich, la jefa de los senadores de La Libertad Avanza, mantuvo una reunión con la familia de Germán Giuliani, detenido en Venezuela, para hablar de la situación. “Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”, expresó la jefa del bloque libertario.