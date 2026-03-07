López Zavaleta, el fiscal de carrera que quedó al frente del Ministerio Público Fiscal porteño

Martín López Zavaleta asumió formalmente la conducción del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tras la salida de Juan Bautista Mahiques, quien dejó el cargo para incorporarse al gabinete nacional como ministro de Justicia. Su llegada a la jefatura del organismo porteño confirma, según coinciden distintas fuentes judiciales ante PERFIL, una continuidad interna dentro de la estructura que investiga los delitos en el territorio de la Ciudad.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, López Zavaleta acumula 27 años dentro de la Justicia de la Ciudad. Se trata de un funcionario que desarrolló prácticamente toda su carrera dentro del Ministerio Público Fiscal, lo que lo convirtió en uno de los nombres con mayor conocimiento del funcionamiento interno del sistema judicial porteño.

En los últimos años se desempeñó como fiscal general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, un puesto estratégico dentro del organismo encargado de conducir las investigaciones penales en la Ciudad. Desde esa posición participó en la coordinación de distintas áreas del Ministerio Público y en la definición de criterios de política criminal que luego se aplican en las fiscalías porteñas.

Antes de su desembarco en la conducción del organismo, hace poco más de un año y medio, también se hizo cargo del estratégico Instituto Superior de Seguridad Pública, el centro de formación de la Policía de la Ciudad, los bomberos y otras fuerzas de seguridad locales. Se trata del organismo que recluta, entrena y forma a todos los agentes que trabajan en calle.

Su gestión al frente del instituto fue bien evaluada dentro del gobierno porteño (a tal punto que hoy policías de Latinoamérica vienen a formarse al Instituto).

Ese recorrido le permitió además construir vínculos con distintos actores del sistema judicial. Dentro del Ministerio Público es considerado un funcionario con buen diálogo tanto con fiscales como con jueces de la Ciudad.

En el plano político también mantiene una buena sintonía con Daniel “el Tano” Angelici, uno de los referentes de mayor peso dentro del entramado judicial porteño, y el peronista Juan Manuel Olmos.

En los pasillos del Ministerio Público señalan a PERFIL que López Zavaleta era, desde hace tiempo, el nombre que aparecía como el sucesor natural de Mahiques cuando terminara formalmente su mandato, previsto para octubre de este año. La salida anticipada del ahora ministro de Justicia terminó adelantando un escenario que ya se comentaba dentro del mundo judicial porteño.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad es el organismo encargado de dirigir las investigaciones por delitos, contravenciones y faltas que se cometen en el territorio porteño. Bajo su órbita funcionan más de un centenar de fiscales distribuidos en distintas unidades especializadas que trabajan junto con la Policía de la Ciudad y el Poder Judicial local.

La figura del fiscal general tiene, en ese esquema, un rol central: define la política criminal del organismo, coordina el trabajo de las fiscalías, administra su estructura interna y fija criterios de actuación para las investigaciones que se desarrollan en todo el distrito. En otras palabras, es quien marca el rumbo de la persecución penal en la Ciudad.