"Los que estaban muy enfocados en el consumo y el mercado interno tendrán que reconvertirse"

La economía argentina atraviesa una etapa de transición profunda. El proceso de estabilización macroeconómica que impulsa el gobierno nacional convive con cambios estructurales que reconfigurarán el mapa productivo del país. En ese escenario, el economista Dante Sica planteó que el nuevo esquema económico generará inevitables reacomodamientos sectoriales.

Durante una disertación en Córdoba invitado por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec), el director de la consultora Abeceb analizó la coyuntura económica y el rumbo de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En su exposición anticipó que la apertura económica y la mayor competencia obligarán a muchas actividades a reconvertirse.

“Algunos lo llaman ganadores y perdedores, pero claramente vamos a ver que hay sectores en esta transición”, afirmó Sica durante la charla.

Según el economista, el nuevo ciclo económico dejará atrás el modelo de crecimiento sostenido exclusivamente por el consumo interno, que caracterizó a buena parte de las últimas décadas.

Los motores del nuevo ciclo. En su diagnóstico, Sica identificó una serie de “ecosistemas” productivos que podrían convertirse en los grandes motores del crecimiento argentino en los próximos años.

El primero es el complejo energético. El país, señaló, tiene una ventaja competitiva relevante gracias a la diversidad de recursos disponibles, desde hidrocarburos tradicionales hasta energías renovables.

“Argentina tiene energía que va desde la energía tradicional, la energía no convencional, las renovables solares y eólicas y hasta nuclear”, explicó.

En este punto destacó que el desarrollo tecnológico global abre nuevas oportunidades incluso en áreas menos tradicionales, como el uso de reactores nucleares de mediana escala para alimentar grandes centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

El segundo ecosistema que mencionó es la minería, un sector que en los últimos años ganó protagonismo por el desarrollo del litio y otros minerales estratégicos para la transición energética. Sica recordó que históricamente la minería argentina estuvo concentrada en la explotación de roca, pero que el nuevo escenario global amplía el horizonte productivo.

“Hoy la minería es por litio, por oro y plata y también minerales raros”, explicó, al tiempo que subrayó que Occidente busca diversificar el abastecimiento frente al predominio de China en ese mercado.

El tercer gran motor potencial es la economía del conocimiento. En este campo, el economista destacó el crecimiento sostenido de los servicios basados en tecnología y capital humano. “Hoy es el tercer núcleo exportador argentino, que exporta casi 10.000 millones de dólares al año en servicios”, señaló.

El desafío de la reconversión. El crecimiento de estos sectores, sin embargo, no será homogéneo. Sica advirtió que las actividades más vinculadas al mercado interno enfrentarán mayores desafíos en el nuevo escenario de apertura económica y mayor competencia.

“¿Quiénes son los que de alguna manera tienen que entrar en ese proceso de mayor reconversión o de mayor cambio? Aquellos que estaban más inclinados al mercado interno”, explicó. En ese sentido, puso como ejemplo a la industria metalmecánica cordobesa, donde las oportunidades dependerán en gran medida del posicionamiento dentro de las cadenas de valor.

“Si sos proveedor de la energía, seguramente te está yendo bien. Si sos proveedor de línea blanca, quizás no te está yendo tan bien”, graficó. Para el economista, estos cambios no responden solamente a las políticas del actual gobierno, sino a una transformación estructural del funcionamiento de las economías modernas, donde las empresas trabajan cada vez más en redes y ecosistemas productivos.

El programa económico y sus pendientes. Más allá del análisis sectorial, Sica también se refirió al programa económico del gobierno nacional y a la velocidad con la que avanzaron algunas reformas durante los primeros meses de gestión.

“Da la sensación que desde el punto de vista del programa de gobierno se ha avanzado muy rápidamente en los dos primeros años en toda la parte de estabilización”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que aún quedan definiciones importantes en materia monetaria y cambiaria.

“Todavía hay algunas discusiones… la definición del programa monetario y cambiario es el que hoy está haciendo un poco más de ruido”, señaló.

Competitividad y apertura. Para Sica, el desafío central hacia adelante será mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina, un aspecto que excede a la eficiencia individual de las empresas.

“Si no mejora la competitividad sistémica, si el costo de transporte sigue siendo más alto que lo que estamos pagando en Brasil, esos costos son más difíciles de resolver”, advirtió. La infraestructura logística, el sistema tributario y la regulación forman parte de esa agenda que, según el economista, impacta directamente sobre la capacidad exportadora del país.