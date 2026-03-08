Día Internacional de la Mujer: por qué el 8 de marzo se convirtió en una jornada global de memoria, reclamo y transformación

Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada que simboliza más de un siglo de movilización social y política en favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Lejos de ser una celebración tradicional, la fecha tiene un carácter reivindicativo: busca recordar las luchas históricas del movimiento feminista, visibilizar las desigualdades persistentes y promover transformaciones sociales que garanticen justicia y equidad.

Google celebra el Día Internacional de la Mujer con un doodle animado en su portada

A lo largo de las décadas, el 8 de marzo se consolidó como una jornada de reflexión y acción global. Marchas, debates, conferencias y campañas públicas se realizan en distintos países con el objetivo de poner en agenda problemáticas como la brecha salarial, la violencia de género, el acceso desigual a la educación y a la justicia, y las barreras que aún enfrentan millones de mujeres en el ámbito laboral y político.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El origen del 8 de marzo y las luchas de las trabajadoras

El origen del Día Internacional de la Mujer se vincula con las protestas de trabajadoras industriales en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando miles de mujeres comenzaron a organizarse para exigir condiciones laborales más dignas.

Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 1875, cuando obreras textiles en Nueva York se manifestaron para reclamar mejores salarios y la reducción de la jornada laboral. La protesta fue reprimida violentamente, lo que dejó decenas de víctimas y marcó un punto de inflexión en la organización del movimiento obrero femenino.

Mujeres que dejan huella: el retrato que habla de pasión, fuerza y miradas

A comienzos del siglo XX, nuevas tragedias laborales reforzaron el reclamo por derechos básicos. En 1908, un incendio en una fábrica textil de Nueva York provocó la muerte de más de 130 trabajadoras que se encontraban protestando dentro del edificio. Poco después, en 1911, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist causó 149 muertes, en su mayoría mujeres jóvenes, debido a que las puertas estaban cerradas con llave y no pudieron escapar.

Estos hechos expusieron las condiciones precarias en las que trabajaban miles de mujeres y generaron reformas en la legislación laboral, además de fortalecer la organización sindical.

La institucionalización de la fecha

La idea de establecer una jornada internacional dedicada a los derechos de las mujeres surgió formalmente en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague. Allí, la activista alemana Clara Zetkin propuso crear un día de lucha global para promover el sufragio femenino y la igualdad política.

Al año siguiente, en 1911, cientos de miles de mujeres marcharon en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza para exigir derechos laborales y políticos. Con el paso del tiempo, estas movilizaciones se extendieron a otros países y consolidaron la fecha como un símbolo del movimiento feminista internacional.

Un episodio clave ocurrió en 1917, cuando trabajadoras textiles en Petrogrado —actual San Petersburgo— iniciaron una huelga en plena Primera Guerra Mundial bajo la consigna de “pan y paz”. Aquella protesta desencadenó una ola de movilizaciones que terminaría provocando la caída del zar y el reconocimiento del voto femenino en Rusia. La jornada coincidía con el 23 de febrero del calendario juliano, equivalente al 8 de marzo del calendario gregoriano, fecha que terminaría adoptándose a nivel mundial.

El reconocimiento oficial llegó décadas después. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer dentro del marco de la llamada “Década de la Mujer”. Dos años más tarde, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a adoptar la fecha como una jornada dedicada a promover la igualdad de derechos.

El significado del Día de la Mujer en la actualidad

Con el paso del tiempo, el 8 de marzo se convirtió en una jornada global de movilización social. En muchas ciudades del mundo se realizan marchas y manifestaciones que reúnen a miles de personas para reclamar el fin de la violencia de género, el acceso igualitario al trabajo y la eliminación de prácticas discriminatorias.

En países de América Latina, incluido Argentina, la fecha adquirió una fuerte dimensión política y social durante la última década, especialmente a partir de movimientos como “Ni Una Menos”, que desde 2015 visibilizaron el problema de los femicidios y la violencia machista.

La consigna central del movimiento contemporáneo sostiene que la igualdad formal reconocida en muchas leyes aún no se traduce en una igualdad real en la vida cotidiana.

El lema del Día Internacional de la Mujer 2026

Para este año, la ONU estableció como lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, un llamado global que busca impulsar medidas concretas para eliminar las barreras legales y sociales que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

El organismo internacional advierte que, pese a los avances registrados en las últimas décadas, ningún país del mundo ha logrado cerrar completamente la brecha de género. Las desigualdades persisten en ámbitos como el empleo, la participación política, la educación y el acceso a la justicia.

Según estimaciones de organismos internacionales, si el ritmo actual de avances se mantiene, la paridad total entre hombres y mujeres podría tardar más de un siglo en alcanzarse.