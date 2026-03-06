Pidieron iniciar el juicio por el Caso Loan el día de su cumpleaños, pero los jueces lo rechazaron

Loan Danilo Peña tenía 5 años al momento de su desaparición en Corrientes, el 13 de junio de 2024. Este año cumplirá 7, el próximo 8 de mayo, día en la que la querella en la causa por sustracción y ocultamiento del niño le pidió al Tribunal Oral Federal provincial que fije la fecha para el inicio del juicio. Sin embargo, el tirbunal rechazó la petición al considerarla "impertinente" en relación a los tiempos de sus integrantes.

En el escrito enviado a los jueces, los abogados que representan a la familia de Loan solicitaron que se fije esa fecha como inicio del debate oral, "en atención a la singularidad del caso, a la persistencia de la situación de incertidumbre que rodea a la víctima y al deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado cuando se encuentran comprometidos derechos de un niño”. Durante la audiencia preliminar, los magistrados habían optado por inicios de octubre de este año, pero luego anunciaron que reconsiderarían comenzar antes.

Desaparición de Loan Peña: el tribunal informó que va a "reconsiderar la fecha" para el inicio del juicio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, la presentación que lleva la firma de la letrada María Belén Russo Cornara, con patrocinio de Alejandro Vecchi, indicaba que se dispusiera un cronograma de al menos cuarenta jornadas consecutivas e ininterrumpidas de audiencia, estableciendo la continuidad efectiva del debate hasta su finalización. El mismo pedía contemplar jornadas adicionales según el desarrollo de la prueba o incluso habilitar jornadas extraordinarias, contemplando días inhábiles o de la feria judicial, en caso de ser necesario.

La querella destacó que este pedido era con el objetivo de "asegurar el cumplimiento del estándar constitucional y convencional de plazo razonable y la tutela judicial efectiva tanto de la víctima como de los imputados”. Además, insistieron en que la falta de certeza sobre el paradero de Loan “convierte al transcurso del tiempo en un factor de riesgo concreto”.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Pero todo esto fue denegado. "Rechácese por impertinente lo peticionado, toda vez que la fijación de las diligencias queda supeditada estrictamente a la agenda jurisdiccional de esta judicatura y de los jueces de otros tribunales que integran la presente”, fue la respuesta del TOC de Corrientes, a la que accedió PERFIL.

El Tribunal está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El primero de ellos es el único de Corrientes, mientras que el segundo es de Formosa y el tercero de Río Negro. En la audiencia preliminar, realizada el 27 de febrero pasado, habían manifestado que eran consciente de la "urgencia y complejidad" de la causa, pero explicaron que la mayoría de ellos también "tienen establecidos en sus agendas" otros casos complejos en otras provincias.

El juez Ceroleni también había comentado que deberán consultar con los equipos técnicos de cada uno de los tribunales en que los magistrados trabajan para rever el calendario y coordinar las agendas. Sobre el proceso, adelantó que sería presencial y se fijarían los días miércoles y jueves de cada semana.

Los detalles de la causa y los 17 imputados

De esta manera, continúa siendo un enigma cuándo comenzará el juicio oral contra el pequeño desaparecido hace más de un año y medio y que tiene 17 acusados: siete en la causa original, por sustracción y ocultamiento del menor, y otra derivada contra diez personas por intentar desviar la investigación y entorpecer las diligencias judiciales y policiales.

Por la desaparición de Loan están imputados Laudelina Peña, tía del nene; su esposo Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su madrido, el ex capitán de Armada Carlos Pérez; y el ex comisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel.

María Noguera y José Peña, los padres de Loan.

Según la acusación, intervinieron "de manera coordinada" para apartar al nene de su padre, José Peña, cuando fueron a almorzar a la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, y lo llevaron a un naranjal con otro grupo de chicos después de comer. Más tarde, "montaron un escenario para simular la pérdida de Loan", incluyendo la plantación de uno de sus botines en un lodazal y difundiendo una falsa noticia sobre su hallazgo.

Este expediente se unificó con el otro y se abrió después de que un grupo de personas llegara a la localidad correntina y se presentara como supuestos asesores de la Fundación Lucio Dupuy. En los primeros días retuvieron a los menores que habían estado con Loan aquel día y están acusados de haber manipulado sus declaraciones para encubrir el hecho.

Aquí, están procesados Nicolás Soria, alias “El Americano”, Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Entre otros delitos, se los imputó por privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

FP/fl