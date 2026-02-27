Desaparición de Loan Peña: el tribunal informó que va a "reconsiderar la fecha" para el inicio del juicio

El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes informó que "reconsiderará" la fecha de inicio del juicio oral contra los 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 tras haber sido visto en un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio. Durante el proceso se juzgará de forma unificada a un grupo de personas por la sustracción del menor y a otro por el entorpecimiento de la investigación.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio el día miércoles 7 de octubre del corriente año. La agenda de trabajo se fijará los días miércoles y jueves de cada semana. El Tribunal tiene previsto hacer dos días de audiencia por semana, hasta el mes de diciembre del 2026″, habían expresado desde el TOC, compuesto por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Bracco, antes de anunciar el replanteamiento del día del comienzo del proceso.

En esa línea, los magistrados dieron un plazo de 15 días para delimitar la cantidad la cantidad de pruebas y los testigos que se presentarán a declarar, que en principio serían más de 160. "Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, añadieron.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En el caso del tribunal, Enrique Jorge Bosch fue designado como juez sustituto.

Audiencia preliminar por el juicio de Loan Peña.

Asimismo, el Tribunal convocó a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación. La resolución sobre la fecha generó una fuerte reacción del fiscal Schaefer y de Alejandro Vecchi, uno de los abogados de la familia de Loan, que adelantaron que iban impugnar la decisión y que pedirían que se adelante el inicio.

El tribunal reexaminará la fecha del juicio

Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofreció 161 testigos para que declaren de manera presencial y advirtió que, si no hay acuerdo probatorio con las defensas, insistirá con la citación de los más de 700 testigos originalmente propuestos. "Yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo", reclamó el fiscal general.

"Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está. Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos como Ministerio Público Fiscal, entiendo que la querella también", añadió. Además, se mostró en desacuerdo sobre la disposición del TOC de Corrientes de que solo intervengan dos representantes del MPF en el debate.

Desaparición de Loan Peña.

El presidente del tribunal le explicó que el plazo es para que "colaboren en la individualización de los testigos que van a ser citados", porque muchos fueron ofrecidos con nombre y apellido pero sin dirección. También expresó que la elección del 7 de octubre como fecha para el comienzo del juicio respondía a la intensa agenda de los magistrados durante el año.

“El Tribunal es absolutamente consciente de la urgencia que hay en este caso, de lo complejo. El Tribunal está constituido por jueces de otra jurisdicción, y este no es un caso único, complejo, que hayamos tratado. Hay muchos, tanto los miembros del Tribunal de Formosa, como los miembros del Tribunal de Río Negro, General Roca, La Pampa, que tienen, tienen establecido en sus agendas", agregaron. Cabe señalar que Cereloni es el únicio juez federal del TOC oriundo de Corrientes, ya que Bracco se desempeña en General Roca y Belforte, en Formosa.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, los integrantes del órgano judicial anunciaron que "van a reconsiderar" cuándo comenzará el debate oral por la desaparición de Loan, lo que se definirá en los próximos días.

La familia de Loan denunció "hostigamiento"

María Belén Russo Cornara, una de las abogadas de la familia de Loan -que al momento de su desaparición tenía 5 años-, había considerado que el inicio del proceso previsto para el 7 de octubre era “revictimizante para los padres y los hermanos” del niño. Antes, el representante del MPF había pedido incorporar las declaraciones de los menores que estuvieron presentes aquel 13 de junio en Cámara Gesell.

"La familia es hostigada y no tiene protección", señaló la letrada durante la primera audiencia preliminar.

El almuerzo en el que Loan fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024.

Los detalles de la causa y los 17 imputados

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 cuando concurrió junto a su padre, José Peña, a la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Allí, el pequeño almorzó y después fue con otros niños, donde quedaron al cuidado de Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi (los primeros tres detenidos en la causa).

Pero el caso tuvo uno de sus primeros giros con la detención del matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, un ex capitán de la Armada y una funcionaria municipal, acusados de presuntamente utilizar su camioneta para sustraer a Loan con fines de trata. Esto ocurrió después de que los perros hallaran rastros odoríferos del niño en sus vehículos.

Ellos cinco, junto a Laudelina Peña (tía de Loan y esosa de Benítez) y el ex comisario Walter Maciel (acusado de retener el libro reglamentario de la sede policial para no dejar constancia del horario exacto de la desaparición) están imputados por la sustracción y ocultamiento del menor. La fiscalía sostiene que el chico no se perdió y que los siete principales imputados actuaron de manera coordinada.

Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava, tres de los principales acusados en el primer tramo del caso Loan.

La segunda causa apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria -alias "El Americano"-, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes están acusados de entorpecer y obstaculizar las diligencias judiciales y el trabajo de las autoridades policiales.

De acuerdo con el expediente, llegaron a la localidad correntina y se presentaron como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy, una asociación contra la violencia infanti que lleva el nombre del niño asesinado en La Pampa en 2021 por su madre y la novia de ella. Los fiscales apuntaron contra ellos porque habrían realizado maniobras para desviar la investigación y manipular las declaraciones de los chicos que habían estado con Loan.

Entre los delitos que se les imputan a este grupo de diez personas, se destacan privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

Las autoridades judiciales indicaron que las dos causas se unificaron en un mismo juicio porque “la prueba y los hechos están estrechamente vinculados”, además de que de esa manera se “evita dividir competencias entre fueros”.

