La imagen de Loan que interpela al derecho (y a la conciencia)

En estos días, se difundirá la imagen de Loan Peña obtenida por técnicas estatales de age progression. No es una reconstrucción estética ni un recurso comunicacional. Es una decisión jurídica, una herramienta y un acto humano.

Conviene decirlo con claridad desde el inicio: el envejecimiento facial progresivo no es una técnica experimental ni un gesto vacío. Existen antecedentes internacionales verificables en los que esta herramienta permitió recuperar personas con vida. En 2023, en Estados Unidos, Alicia Navarro, desaparecida a los 14 años, fue localizada tras cuatro años de búsqueda luego de que imágenes de age progression difundidas por el National Center for Missing & Exploited Children sostuvieran su reconocimiento público. El caso demostró algo decisivo: cuando esta técnica se utiliza en tiempo procesal oportuno, dentro de una investigación activa, puede marcar la diferencia entre el olvido y el reencuentro.

Desde la teoría del proceso penal, la búsqueda de una persona desaparecida no es un gesto residual ni una concesión emocional: es una obligación positiva del Estado. El derecho no se suspende ante la incertidumbre; se activa. Por eso esta imagen no llega tarde, ni aislada, ni como sustituto del proceso. Llega dentro de una investigación viva, con imputados, con hipótesis penal, con control judicial efectivo y con un inicio de juicio oral fijado para el 27 de febrero.

La doctrina es clara: cuando el tiempo reemplaza al proceso, el Estado fracasa. Aquí ocurrió lo contrario. La incertidumbre no fue excusa para la inacción, sino motor de medidas concretas. Esta imagen no clausura nada. Abre. Amplía la búsqueda, reactiva la memoria social y recuerda que el proceso penal no solo juzga hechos pasados: protege personas.

Esta imagen tampoco quedará detenida en una publicación ni confinada a una frontera. Recorrerá aeropuertos, pasos migratorios, terminales internacionales y bases de datos globales. Se integrará a los sistemas de búsqueda activa, actualizará alertas internacionales y modificará parámetros de identificación en los circuitos de control.

En términos técnicos, la imagen alimenta y renueva las Alertas Amarillas de INTERPOL, redefine perfiles de búsqueda y amplía el radio de reconocimiento para fuerzas de seguridad, autoridades migratorias y organismos de protección en distintos países. No es un gesto simbólico: es una reprogramación de la memoria institucional del mundo frente a un niño desaparecido. La imagen viaja donde el cuerpo todavía no pudo volver.

Eso es lo que hace el age progression cuando se utiliza correctamente: rompe el cerco del tiempo, impide que el rostro quede anclado en la edad de la desaparición y devuelve presencia a quien fue arrancado de la escena pública.

Pero ninguna tecnología funciona sola

Por eso esta imagen también apela a algo más antiguo y más poderoso que cualquier base de datos: la mirada humana. Alguien, en algún lugar, puede haberlo visto. En una calle, en una escuela, en un hospital, en un aeropuerto. Alguien puede reconocer un gesto, una mirada, una semejanza mínima pero decisiva.

Loan Peña es un niño de 5 años desaparecido desde junio de 2024 en Corrientes

Detrás de esta imagen hay un niño que falta.

Una familia que espera.

Una sociedad que mira.

El derecho puede ordenar, controlar, exigir. Pero necesita de la comunidad para cumplir su finalidad última. Esta imagen es una herramienta jurídica. Y es, también, una súplica silenciosa.

Ojalá alguien lo reconozca.

Ojalá alguien hable.

Ojalá esta imagen devuelva lo que nunca debió perderse.

Porque buscar a Loan y juzgar lo ocurrido no son caminos distintos.

Son el mismo deber.