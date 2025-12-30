La Justicia dejó de esperar: Casación enderezó el caso Loan y el tribunal oral confirmó que el juicio avanza

Los jueces Carlos Alberto Mahiques, Diego Gustavo Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani, integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, intervinieron en el expediente más sensible del país y enviaron una señal inequívoca: el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña no se suspende, no se congela y no retrocede. Pero esa señal no fue aislada ni meramente recursiva.

Fue inmediatamente consolidada por una resolución clave del Tribunal Oral Federal de Corrientes, que rechazó los intentos defensivos de frenar la audiencia preliminar y confirmó expresamente su realización para el 27 de febrero de 2026.

Leídas en conjunto, ambas resoluciones funcionan como un mismo movimiento institucional: Casación ordena desde arriba el expediente; el Tribunal Oral impide desde abajo que el juicio se paralice.

Loan Danilo Peña, de seis años, continúa desaparecido. La causa principal tramita bajo la carátula “sustracción de menores de 10 años (art. 146 del Código Penal)”, un delito de extrema gravedad y de carácter permanente, cuyos efectos se prolongan mientras no se conozca el paradero de la víctima.

Este dato es central para entender el sentido de ambas resoluciones.

Desde el punto de vista jurídico, un delito permanente no se agota en el instante inicial, sino que se renueva mientras subsiste la privación de libertad.

Desde el punto de vista institucional, implica que cada día sin respuestas agrava el deber de actuar del Estado, no que lo suspenda.

Durante meses, el expediente quedó atrapado en una discusión artificial: si era posible avanzar hacia el juicio mientras la búsqueda del niño seguía abierta.

Casación y el Tribunal Oral respondieron lo mismo: sí, no solo es posible, es obligatorio.

La locomotora institucional: Casación ordenó y el juicio avanza

La primera pieza del engranaje fue la resolución de Casación. La Sala III declaró inadmisible el recurso que pretendía cuestionar la competencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, recordando una doctrina clásica y reiterada de la Corte Suprema: las decisiones sobre competencia no constituyen sentencia definitiva, no ponen fin a la acción penal y no habilitan recursos extraordinarios, salvo supuestos excepcionales que aquí no existen.

Con ese fallo, Casación hizo algo decisivo: cerró definitivamente la discusión sobre quién juzga el caso y despejó el camino procesal hacia el juicio.

Pero el verdadero punto de quiebre aparece cuando esa doctrina es aplicada en concreto por el Tribunal Oral.

El TOF de Corrientes: la resolución que impidió la parálisis

La resolución del Tribunal Oral Federal de Corrientes es la pieza que completa el cuadro.

Allí, el TOF rechazó el recurso de reposición interpuesto por las defensas contra el decreto que fijó la audiencia preliminar, dejando asentado algo fundamental: la audiencia preliminar no es juicio, no implica juzgamiento, no produce cosa juzgada y no genera ningún gravamen irreparable.

El Tribunal fue explícito:

. La fijación de la audiencia es una providencia de mero trámite,

- No modifica la situación jurídica de los imputados,

- No restringe el derecho de defensa,

- No vulnera el ne bis in idem,

- Y no existe ninguna norma que obligue a suspender el proceso hasta que finalice la investigación.

Este punto es central: el TOF rechazó la idea de un proceso penal en pausa indefinida, supeditado a una investigación sin plazo cierto.

No hay doble persecución: hay un solo juicio y una investigación que continúa.

El Tribunal Oral abordó de frente el argumento defensivo más reiterado: la supuesta violación del ne bis in idem.

Y lo hizo con una definición que articula perfectamente con Casación: el ne bis in idem prohíbe el doble juzgamiento definitivo, no la coexistencia de investigación y juzgamiento en un mismo proceso penal.

En el caso Loan —explicó el TOF— no existen dos tribunales juzgando el mismo hecho.

Existe:

- Un Tribunal Oral avanzando hacia el juicio con un objeto procesal delimitado

- Y una investigación en curso que continúa explorando hipótesis residuales y, sobre todo, la búsqueda del niño.

Investigar y juzgar no son actos incompatibles; son deberes concurrentes.

Quiénes llegan al juicio por la desaparición de Loan

El juicio oral tendrá como imputados por los hechos principales, entre otros, a:

- Bernardino Antonio Benítez

- Mónica del Carmen Millapi

- Daniel Oscar Ramírez

- Nicolás Gabriel Soria

- María Victoria Caillava

- Carlos Guido Pérez

Todos ellos enfrentarán un debate con acusación delimitada, prueba ofrecida y control contradictorio pleno.

Los diez imputados por obstaculización: el segundo anillo del caso

El TOF también deja claro que el proceso no se agota en la sustracción.

Existe un segundo anillo de responsabilidad penal: la obstaculización de la investigación, que explica buena parte del tiempo perdido en la búsqueda.

Los diez imputados que llegan a juicio por estos hechos son:

- Federico Colombo

- Nicolás Gabriel Soria (“El Americano” / “El Yanqui”)

- Elizabeth Cutaia

- Alan Cañete

- Delfina Taborda

- Pablo Noguera

- Pablo Núñez

- Valeria López

- Verónica Machuca Juni

- Leonardo Rubio

La acusación es clara: no errores, sino conductas activas que habrían contribuido a que Loan siga desaparecido.

Delito permanente no es proceso eterno

Aquí se produce la síntesis perfecta entre Casación y el TOF.

Ambos tribunales coinciden en un punto decisivo: el carácter permanente del delito no congela el proceso, sino que refuerza el deber del Estado de avanzar.

Suspender el juicio hasta que “termine” la investigación —sin plazo ni condiciones— sería institucionalmente irresponsable y jurídicamente insostenible.

El riesgo mayor: que el tiempo gane

Cada día sin Loan agrava el daño.

Daña a la familia, debilita la prueba y erosiona la credibilidad institucional.

Por eso estas dos resoluciones, leídas juntas, marcan un antes y un después: la Justicia decidió que el tiempo no puede seguir jugando en contra de la verdad.

Una fecha, un rumbo, una señal

El 27 de febrero de 2026 no es solo una audiencia preliminar.

Es la confirmación de que el caso Loan entró definitivamente en fase de juzgamiento, con Casación y el Tribunal Oral hablando el mismo idioma jurídico.

La búsqueda continúa. El juicio también. Y ahora, ya no hay marcha atrás.

* Abogado

