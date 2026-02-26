La Justicia de Corrientes se enfrenta a uno de los procesos más trascendentales y complejos de su historia con el inicio de las etapas definitorias por el juicio del caso Loan Peña, el niño desaparecido en la localidad de 9 de Julio en 2024. En ese contexto, surgieron expectativas por la audiencia preliminar que se realizará este viernes por la causa que tiene 17 acusados, siete de la investigación principal.

Esta jornada, en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán para decidir cómo se realizará el debate oral contra los imputados se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 de esa provincia desde las 8.30 y será transmitida mediante el canal de YouTube del Poder Judicial. Habrá designación de la prueba presentada y de los testigos, a la espera de que se fije una fecha para el inicio.

Mientras Loan no aparezca, el delito sigue vivo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El proceso es la base de un juicio que será extenso, debido a la cantidad de testigos que se prevé y la suma de pruebas documentales, periciales y audiovisuales que se acumuló después de que se tomara la decisión de sumar el expediente que investiga "la sustracción y el ocultamiento" de Loan con la causa por el entorpecimiento de la investigación de los presuntos "asesores" de la Fundación Lucio Dupuy.

Previo a la audiencia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó recurso presentado por la defensa pública oficial de Antonio Benítez, tío de Loan, involucrado en la causa por la desaparición. Su abogado cuestionó la convocatoria a la audiencia porque aún hay una investigación abierta en el Juzgado Federal de Goya, que sigue buscando al niño, pero los jueces argumentaron que esto no ponía en riesgo sus garantías constitucionales (por ejemplo, que sea juzgado dos veces por el mismo hecho).

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La acusación estará a cargo del fiscal general Carlos Schaefer, al tiempo que estarán presentes la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Caso Loan: quiénes son los acusados

Los siete procesados por la sustracción del menor son Laudelina Peña tía de Loan; la ex funcionaria municipal y amiga de la familia María Victoria Caillava; su marido, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel; Antonio Benítez, esposo de Laudelina; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, que cumple arresto domiciliario.

Los otros acusados en el caso por el supuesto entorpecimiento y encubrimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Entre los delitos que se les imputan a este grupo de diez, se destacan privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales. Según la investigación, Soria se presentaba como agente de la CIA y de Interpol y los demás como "asesores" de la Funfación Dupuy, con el fin de "operar "sobre los familiares de Loan e intervenir en sus declaraciones.

Los acusados por el caso de Loan Peña.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las dos causas se unificaron en un mismo juicio porque “la prueba y los hechos están estrechamente vinculados”, además de que de esa manera se “evita dividir competencias entre fueros”.

La desaparición de Loan

Loan, que al momento de su desaparición tenía 5 años, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 cuando concurrió junto a su padre, José Peña, a la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de la mencionada localidad correntina. Allí, el pequeño almorzó y después fue con otros niños, donde quedaron al cuidado de Benítez, Ramírez y Millapi.

En ese momento, se activó el Alerta Sofía y comenzó la búsqueda, pero hasta el momento no hay un dato certero sobre su paradero. Más allá de la búsqueda, uno de los datos que recalca el expediente es que sabiendo que iniciaría su franco al mediodía, el ex comisario acusado retuvo el libro reglamentario de la sede policial para no dejar constancia del horario exacto de la desaparición.

Durante casi una semana se realizaron rastrillajes en más de 12 mil hectáreas con la hipótesis principal de que el chico se había perdido en la zona rural, por lo que se desplegó un amplio operativo de rescatistas, policías, bomberos de distintas zonas y hasta vecinos que se agruparon para ayudar.

NicolásSoria, alias "El Americano".

Días después, la Policía detuvo a Millapi, Ramírez y Benítez por el abandono del menor al sospechar que lo habían perdido de vista cuando fueron a juntar frutas. Pero el caso tuvo uno de sus primeros giros con la detención del matrimonio de Pérez y Caillava, acusados de presuntamente utilizar su camioneta para sustraer a Loan con fines de trata. Los motivos del arresto del matrimonio se dieron después de que los perros hallaran rastros odoríferos del niño en sus vehículos.

La acusación sotiene que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida de Loan, incluyendo la plantación de una de sus zapatillas en un lodazal y la difusión de una falsa noticia acerca de que lo habían encontrado.

¿Por qué la causa sigue en el fuero federal?

A mediados de noviembre de 2025 el Tribunal de Corrientes ratificó la competencia federal, luego de rechazar un planteo de una de las defensas que solicitaba que el caso vuelva al fuero provincial debido a que no se había comprobado la hipótesis de trata de personas.

“Se trata de una investigación que comenzó en la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya. De este modo, la causa quedó radicada en el ámbito federal, que realizó gran parte de la instrucción y la recopilación de evidencias. Una vez que la causa fue elevada a juicio, las partes ofrecieron pruebas y una de las defensas planteó nuevamente la cuestión de competencia”, explicaron.

Rastrillajes en el Caso Loan Peña.

Pese al pedido de uno de los acusados, el Tribunal respondió y aclaró que “no corresponde valorar pruebas en esta instancia porque se deben ventilar en el debate oral y público” y que, más allá de los siete acusados que serán juzgados por la retención y ocultamiento del niño -un delito de competencia ordinaria-, en el expediente también hay otros imputados por delitos federales.

Para el debate que está próximo a comenzar, los tres jueces seleccionados para llevarlo a cabo son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El primero de ellos es el único juez de Corrientes, mientras que Belforte es de Formosa y Bracco de Río Negro.

Mientras tanto, en el caso de Loan Peña rige la Alerta Sofía, la cual se activó horas después de su desaparición. Se trata de un sistema federal de emergencia que coordina a todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para difundir de manera masiva e inmediata la imagen de un menor desaparecido.

Con información de NA

FP