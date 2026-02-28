Caso Loan, cuando el reloj corre contra el Estado: plazo razonable y deber reforzado de protección al menor

Cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal hizo el anuncio, la reacción fue inmediata. La fiscalía a cargo del Dr. Carlos Schaefer y Tamara Pourcel y la querella a cargo de María Belén Russo Cornara manifestaron su disconformidad, pero curiosamente también lo hicieron las defensas. No por cálculo, sino por una coincidencia que resulta tan paradójica como significativa: todos los sectores del proceso, acusación y defensa, entendieron que el debate debe comenzar lo antes posible. Hay procesados que superarán los dos años de detención preventiva; hay una familia que vive desde hace meses en una incertidumbre insoportable. En este punto, las posiciones convergen.

Y esa convergencia es institucionalmente saludable: cuando partes enfrentadas coinciden en la necesidad de celeridad, el sistema debe escuchar. Esa unanimidad ejerce una presión legítima y positiva sobre el Tribunal para que adelante el inicio y otorgue al proceso la intensidad que exige.

En ese mismo sentido, la fijación de apenas dos audiencias semanales aparece objetivamente insuficiente frente a la repercusión del caso, la cantidad de imputados y la trascendencia de la prueba a producir. Un juicio de esta envergadura no puede desarrollarse con cadencia fragmentada; requiere continuidad sostenida. La excepcionalidad del caso demanda un ritmo acorde a su gravedad.

La singularidad del caso Loan impone una mirada institucional excepcional. No se trata de un hecho cerrado ni de una lesión agotada en el tiempo: la situación del niño continúa marcada por una incertidumbre radical. Este 8 de mayo sería una fecha lógica, simbólica y justa para el comienzo del juicio, es el cumpleaños de Loan. Ese día cumplirá siete años. Sería un gesto de grandeza de la Justicia.

No hay tiempo que perder

No es un juicio “común”, tampoco es un juicio simple, menos aún un juicio por algo que pasó (solamente), como lo son generalmente los juicios criminales. Loan, un niño hoy camino a los siete años, permanece secuestrado desde el 13 de junio de 2024. Puede encontrarse enfermo, lesionado, privado ilegítimamente de su libertad, amenazado o sometido a restricciones análogas a las que padecen víctimas de trata de personas o de reducción a servidumbre.

Esa posibilidad jurídicamente relevante y humanamente intolerable transforma el transcurso del tiempo en un factor de riesgo real. Por ello, la respuesta judicial no admite ritmos ordinarios, debe ser urgente. El juicio oral puede revelar información que hoy se desconoce y que resulte decisiva para su localización o para esclarecer definitivamente su destino.

El deseo y la expectativa de los padres y su querella es que el juicio se celebre inmediatamente, y que no sea suspendido o fraccionado en una o dos audiencias semanales, sino que se celebre ininterrumpidamente por el término de 45 días (tiempo suficiente para evaluar cuantas jornadas habría que agregar o no), y plazo razonable para saber cual es la verdad de este tramo de la investigación.

Empezar el 8 de mayo, cuando Loan cumplirá siete años

El reclamo de los padres no implica, de ninguna manera, poner en duda la profesionalización ni el desarrollo técnico del juicio, ni cuestionar las decisiones adoptadas conforme a las posibilidades reales de un Poder Judicial atravesado por limitaciones estructurales evidentes: deficiencias presupuestarias persistentes, vacancias prolongadas, subrogancias reiteradas, integración provisoria de tribunales con magistrados convocados desde distintas provincias y recursos materiales escasos.

Lejos de desconocer esa realidad, el planteo es estructural y sistémico: involucra a los actores políticos responsables del diseño institucional, al Congreso de la Nación en su función presupuestaria, a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, a la Cámara Federal de Casación Penal en su rol de superintendencia funcional, y finalmente a este Tribunal Oral que, con esfuerzo y compromiso, procura compensar falencias ajenas con los recursos disponibles.

El propósito es contribuir positivamente, aportar herramientas y organización para que el debate pueda realizarse con la urgencia que la naturaleza del caso impone, incluso considerando la posibilidad de iniciarlo el 8 de mayo, fecha en que Loan cumplirá siete años, y de programar la reconstrucción del hecho para el 13 de junio, en correspondencia temporal con los acontecimientos investigados, como resulta aconsejable en este tipo de prueba para aproximarse, con la mayor fidelidad posible, a las circunstancias reales.

Se trata de un pedido respetuoso al Tribunal y, al mismo tiempo, de una convocatoria concreta a las máximas autoridades nacionales para que acompañen con decisión institucional aquello que este proceso demanda: celeridad, recursos y responsabilidad.

Un hecho casi inédito para la justicia, la víctima espera ser rescatada.

Este caso es una singularidad

No existe en la historia judicial argentina un antecedente comparable: un menor presuntamente secuestrado, con un cuadro de desaparición persistente y con un número tan significativo de personas privadas de libertad en conexión con el hecho.

Esa excepcionalidad exige una tramitación urgente, intensa y continua, lo cual favorece no solo el derecho de Loan y de su familia a la tutela judicial efectiva, sino también el derecho de defensa de los imputados, quienes tienen derecho a que su situación procesal se defina con prontitud y dentro de un marco de certeza jurídica.

La discusión suscitada en torno al cronograma del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña no es una controversia meramente administrativa ni una diferencia sobre agenda judicial. Lo que está en juego es el alcance constitucional y convencional del principio de celeridad cuando la víctima es un niño cuya situación sigue siendo desconocida.

La fijación inicial del debate para octubre de 2026, con audiencias previstas dos veces por semana, motivó planteos del Ministerio Público Fiscal y de las representaciones de las víctimas. El Tribunal, frente a esas objeciones, manifestó su voluntad de revisar la fecha de inicio y adecuar la planificación. Esa apertura institucional es valiosa. Pero el problema que subyace exige un análisis jurídico profundo.

Aquí no se discute una fecha. Se discute el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional al ordenamiento argentino.

El plazo razonable como garantía constitucional

El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado criterios constantes para evaluar esa razonabilidad:

- La complejidad del asunto.

- La actividad procesal del interesado.

- La conducta de las autoridades judiciales.

- La afectación concreta que genera la demora.

Estos estándares no son programáticos. Son obligatorios. Integran el bloque de constitucionalidad federal conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

La debida diligencia reforzada cuando la víctima es un niño

La Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de vulneración (art. 19) y asegurar que su interés superior sea una consideración primordial (art. 3).

La Corte Interamericana, en “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C N° 4, párr. 166), estableció que el Estado tiene la obligación de organizar todo el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Cuando la víctima es un niño desaparecido, esa obligación se intensifica.

En el caso Loan, la singularidad es evidente. No estamos ante un hecho consumado cuya consecuencia ya se encuentra determinada. Existe una incertidumbre actual y real sobre la situación del menor. Loan puede encontrarse enfermo, lesionado, privado ilegítimamente de su libertad, amenazado, sometido a restricciones, en condiciones compatibles con supuestos de trata de personas o reducción a servidumbre. Esa posibilidad jurídicamente relevante y humanamente intolerable convierte al tiempo en un factor de riesgo concreto.

En este contexto, el paso de los meses no es neutro. Cada dilación afecta la tutela judicial efectiva y puede comprometer la obtención de información decisiva.

Equilibrio procesal: víctimas e imputados

La celeridad no es solo una garantía de la víctima. También es un derecho de los imputados.

El plazo razonable integra el núcleo del debido proceso. La Corte Suprema argentina ha sostenido que el plazo razonable forma parte del contenido esencial de la defensa en juicio y de la tutela judicial efectiva.

Mientras Loan no aparezca, el delito sigue vivo

En una causa donde existen personas privadas de libertad, la definición pronta y exhaustiva de la situación procesal es una exigencia constitucional.

La complejidad probatoria, la pluralidad de imputados y la extensión del debate exigen organización rigurosa. Pero la complejidad no habilita una programación que, en los hechos, diluya la continuidad del juicio.

Responsabilidad constitucional del Estado

La manifestación del Tribunal de revisar el cronograma constituye un gesto institucional relevante. Ahora corresponde armonizar la organización judicial con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

La justicia penal debe ser independiente. Pero también debe ser eficaz. La sociedad no reclama precipitación ni simbolismo. Reclama cumplimiento. Cuando un niño permanece desaparecido y su situación actual es incierta, la celeridad no es un valor accesorio: es parte del deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado.

Una justicia tardía, aun cuando sea formalmente correcta, puede resultar materialmente insuficiente frente a la gravedad del hecho investigado.

En el caso Loan, la urgencia no contradice las garantías. Las completa. La intensidad no vulnera derechos. Los protege. La continuidad del juicio no debilita la defensa. La fortalece mediante certeza.

El estándar convencional es claro. El deber constitucional es indelegable. La excepcionalidad del caso exige una respuesta judicial de igual magnitud.