¿Argentina está en guerra?

El nombre “Irán” aparece apenas tres veces en el informe sobre la Estrategia de Seguridad Nacional difundido por la Casa Blanca a finales del año pasado. Se lo menciona en una lista de ocho conflictos que alcanzaron, según se lee, “una paz sin precedentes”, resultado de “la capacidad negociadora” de Donald Trump. Entre todos ellos, el conflicto Irán-Israel. Y se nombra también a Irán para afirmar que las operaciones militares de Israel y los Estados Unidos de junio de 2025, “degradaron significativamente el programa nuclear” iraní.

Hace apenas unos meses, no había de qué preocuparse en Washington respecto de la capacidad del programa nuclear de Irán. Pero las cosas cambiaron dramáticamente el sábado 28 de febrero: EE.UU. e Israel lanzaron una nueva operación militar contra objetivos del complejo nuclear, militar y contra las máximas autoridades de Irán. La iniciativa, reconoció el secretario de Estado Marco Rubio, fue de Israel. El ataque se cobró la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Ingresamos en la segunda semana de guerra en Oriente Medio y en un terreno incierto. Jamenei fue reemplazado por su hijo Mojtaba como líder político y espiritual de los iraníes. Estados Unidos investiga si, como todo indica, un misil Tomahawk de su armada impactó contra una escuela de niñas en el sur de Teherán dejando 168 muertos. Los mercados empezaron a inquietarse ayer desde temprano en Asia y, como se temía, el petróleo siguió escalando hasta superar los US$ 100 el barril, con impacto en la economía global.

En un escenario agitado, Trump buscó llevar tranquilidad y dijo a la cadena CBS que la guerra estaba “prácticamente terminada” en lo que fue el comienzo de una saga de contradicciones sobre el final del conflicto que se leen en todas las crónicas. Los mercados decidieron responder en línea a la declaración optimista de Trump y cerraron a la suba.

Entre las varias definiciones de Trump en una rueda de prensa en Florida nos interesa la referida a los ataques de Irán contra países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, vecinos a Irán, estratégicos en el inestable equilibrio de poder en la región. El magnate dijo que consideraba “muy tonta, estúpida” la agresión del régimen iraní contra naciones que son “mayormente neutrales” o “al menos no iban a involucrarse” en el conflicto. Países que, si bien cuentan con bases militares de EE.UU. desde hace años en sus territorios, no manifestaron ninguna intención de comprometerse con la guerra.

Esta aclaración de Trump nos lleva a preguntarnos por los dichos de Javier Milei, ayer, en una casa de estudios judía en Nueva York, en el marco de su 16º viaje a los Estados Unidos. Ante una audiencia de unos 500 estudiantes judíos ortodoxos reunidos en la Universidad Yeshiva, Milei habló de la guerra en Oriente Medio y no dudó en afirmar: “Vamos a ganar”. Es título de todos los diarios de la Argentina.

El presidente de la Nación es el responsable último de la política exterior de la Argentina. Para la toma de decisiones cuenta con un cuerpo permanente de funcionarios diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación, encargado de representar y defender los intereses del país. El ministro de Relaciones Exteriores es su principal autoridad.

Milei se encuentra desde el sábado en los Estados Unidos. Asistió en Florida a un encuentro organizado por Trump con presidentes de países latinoamericanos alineados con su administración, entre los que sobresale Argentina como principal economía (es la tercera de la región, detrás de Brasil y México). El Presidente hoy abrirá la Semana Argentina en Nueva York, un road show para atraer inversiones y fomentar el comercio organizado por la embajada en Washington.

A Milei lo acompaña medio Gobierno. Está el canciller Pablo Quirno, economista que se desempeñó al frente de la secretaría de Finanzas hasta antes de ocupar el Ministerio. Su condición de economista no lo exime de su responsabilidad en la conducción de las relaciones exteriores, ni mucho menos en la de aconsejar acertadamente al Presidente. Quirno proviene de una familia patricia, es descendiente por vía materna de Carlos María de Alvear, héroe de la Independencia y de larga trayectoria en la diplomacia.

Volvió el Milei original, y ahora con sueños de bronce

Economista es, igualmente, Domingo Cavallo, canciller cuando en septiembre de 1990 anunció el envío de naves argentinas al Golfo Pérsico, en el marco de una coalición internacional liderada por Washington que liberó Kuwait tras la invasión del Irak de Saddam Hussein. Gobernaba Carlos Menem y fue la primera manifestación trascendente de lo que más tarde se llamarían “relaciones carnales” (sintagma que la historia le atribuye al recordado Guido Di Tella, pero que en realidad fue una ocurrencia del teórico de las Relaciones Internacionales Carlos Escudé).

Todos sabemos cómo acabó esa historia.

Desde el comienzo de su gestión, Milei estableció una “alianza estratégica” con Estados Unidos y con Israel. Esa “alianza” se ha ido configurando en otros términos en lo que respecta a la situación en Oriente Medio.

En la cumbre en Estados Unidos, Donald Trump le recordó a Milei su apoyo en las elecciones: "Estaba dos puntos abajo y subió como un cohete"

Durante el conflicto bélico del año pasado en esa región, el Presidente calificó a Irán como “enemigo de la Argentina”, al responsabilizar a la teocracia persa por los atentados contra la embajada de Israel de 1992 y contra la AMIA, de 1994, como concluyó la Justicia argentina. Ayer, el Presidente en la Universidad Yeshiva repitió esa caracterización, pero dio un paso más: cuando Milei afirma “vamos a ganar”, parece haber asumido que está en guerra con Irán.

¿Por su afinidad con Trump y el premier israelí Benjamin Netanyahu, Milei ha declarado una guerra de carácter personal? ¿O ha decidido que la Argentina está en guerra?

Sabemos que el Presidente se mueve con un aparato que supera todo lo conocido en el país en materia de seguridad. Parece lo apropiado. Pero ¿están dadas las condiciones en la Argentina para que Milei haga este tipo de exhibiciones ideológicas temerarias?

