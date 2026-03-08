Javier Milei dijo que en 2031 se retirará de la política y negó querer la renuncia de Villarruel

El presidente Javier Milei afirmó que no busca modificar las reglas institucionales para extender su permanencia en el poder y aseguró que, si cumple un eventual segundo mandato, en 2031 se retirará de la política para llevar una vida tranquila en el campo junto a sus perros. “Para mí, el 2031 —supongamos que fuera reelecto— me voy a vivir a un campo y voy a estar con mis hijitos de cuatro patas, leyendo, escribiendo y dando conferencias”, sostuvo el mandatario durante una entrevista.

Las declaraciones forman parte del reportaje realizado por Luis Majul y emitido este domingo 8 de marzo por La Nación+, en el que el jefe de Estado abordó temas políticos, económicos y de gestión, además de responder a críticas de la oposición y de sectores empresariales.

Consultado sobre la posibilidad de buscar la reelección, Milei insistió en que no pretende modificar la Constitución ni alterar el sistema institucional para perpetuarse en el poder. “Falso, falso de acá a la China”, respondió al ser consultado sobre versiones que hablan de reformas para habilitar reelecciones indefinidas. “A mí se me dio un mandato por cuatro años, con opción a cuatro adicionales dentro de esa regla de juego. Yo juego en esa regla de juego”.

En esa línea, explicó que su continuidad dependerá únicamente de la evaluación de la sociedad sobre su gestión. “La reelección va a ser algo que va a surgir naturalmente si yo hago las cosas bien, como consecuencia de hacer las cosas bien”, planteó.

El mandatario comparó la lógica institucional con el deporte: “Cuando usted termina el primer tiempo, ¿usted quiere cambiar las reglas? Bueno, yo pienso igual. No se cambia el contrato a mitad de proceso”.

“A mí no me van a llevar puesto”

Durante la entrevista, Milei también defendió su estilo confrontativo frente a sectores opositores. “Yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea”, dijo al recordar momentos de tensión en el Congreso. Y agregó: “Yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Si me vienen a buscar a mí, me encuentran”.

En ese contexto, marcó una diferencia con el gobierno de Mauricio Macri. “A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puestos yo a ellos”, afirmó.

Sobre Tapia y Toviggino

El Presidente también se refirió a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes.

Milei evitó intervenir en el caso y remarcó que el proceso debe seguir su curso judicial. “Si los señores Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley, como corresponde”, sostuvo.

Sobre el conflito de FATE

En otro tramo de la entrevista, el mandatario cuestionó con dureza al empresario Javier Madanes Quintanilla, accionista de Aluar y titular de la fábrica de neumáticos FATE, que cerró su planta recientemente y dejó cerca de 900 trabajadores sin empleo.

El jefe de Estado lo calificó como un empresario “prebendario y extorsionador” y defendió la apertura económica como parte de su programa de reformas. Según explicó, el objetivo es reducir los costos para los consumidores y mejorar la eficiencia económica, aun cuando ello implique cambios en la estructura productiva.

“Si usted elimina esa protección, va a pagar el neumático lo que vale. Y ese dinero que se ahorra se va a gastar en otros sectores de la economía, donde se generan empleos más productivos”, argumentó.

¿Internas en el Gobierno? el rol de Karina Milei

Consultado sobre supuestas disputas dentro del oficialismo entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, el Presidente relativizó las versiones y sostuvo que las diferencias dentro del equipo de gobierno son normales.

“Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, entonces no está pensando nadie”, afirmó. En ese sentido, aseguró que las decisiones se toman luego de debatir distintas alternativas dentro del Gabinete: “A mí no me importa tener la razón. A mí me importa hacer lo correcto. Si usted cae en la trampa del ego, está jodido”.

Sobre Villarruel: "Es mentira"

El mandatario también respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había insinuado que desde el Ejecutivo se buscaba su renuncia. “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”, aseguró Milei durante la conversación con Majul.

