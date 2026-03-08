Milei visitó la tumba de una de las figuras que admira del judaísmo, el “Rebe de Lubavitch”

El presidente Javier Milei asigna enorme importancia a algunos compromisos privados en sus viajes a los Estados Unidos, y este domingo 8 de marzo en el marco de su actividad espirtual visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “Rebe de Lubavitch”— en el cementerio de Montefiore, en Nueva York.

Milei llegó acompañado al lugar por su hermana Karina y permaneció algunos minutos rezando frente a la tumba, considerada como sagrada por seguidores del movimiento jasídico Jabad.

No era la primera vez que el Mandatario argentino cumplía con ese ritual: antes de las PASO en 2023, también había hecho un viaje fugaz al mismo sitio, al que cada año acuden miles de personas —incluidos líderes políticos y figuras públicas— para buscar inspiración, orientación espiritual o expresar agradecimiento. La experiencia se repitió en viajes posteriores al territorio estadounidense.

Lo acompañaron el empresario Eduardo Elsztain y el excanciller Gerardo Werthein, quien en las próximas horas sería oficializado como futuro embajador argentino en Estados Unidos.

El rabino Schneerson, nacido en 1902 en Nikolaiev, Ucrania, es considerado como una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo. Tras emigrar a Europa y luego a Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, en 1950 asumió el liderazgo del movimiento Jabad-Lubavitch, transformándolo en una red global con miles de centros comunitarios, escuelas y sinagogas. Desde su muerte en 1994, su tumba en Nueva York se convirtió en un lugar de peregrinación para fieles judíos y líderes internacionales.

