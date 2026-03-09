1 de cada 5 jóvenes bloquea perfiles en redes sociales.

Las redes sociales facilitaron el contacto entre las personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, también trajeron consigo un costado no tan agradable. La violencia que se vive a través de las pantallas cada vez es más severa.

Un estudio reveló que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 29 años, bloquean ciertos perfiles por comentarios ofensivos. Además, el 20% de los 1500 jóvenes entrevistados señalaron que reciben mensajes sexuales sin consentimiento, y temen a ser hostigados por conocidos.

La exposición tiene un riesgo muy grande como por ejemplo la utilización de la identidad para estafas o la difusión de fotos y videos sin autorización.

Por otro lado, los distintos géneros muestran preocupaciones diferentes. Las mujeres según el informe, manifestaron cierta intranquilidad ante los acosos digitales, mientras que los hombres temen caer en adicciones respecto a los juegos donde apuestan.

Además, es importante destacar que prácticamente la mitad retoca sus fotos antes de compartirlas.