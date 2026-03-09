Crecen los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes

Desde 1990 los diagnósticos de cáncer de mama en mujeres de entre 20 y 54 años se dispararon y aumentaron un 29%, según público la revista científica 'The Lancet Oncology',

Aunque la mayoría de los casos sigue concentrándose después de los 55 años, el crecimiento más acelerado se está registrando en edades más tempranas. Este cambio en el patrón epidemiológico encendió las señalas de alerta en la comunidad médica y obliga a mirar con atención las causas, el desarrollo de la enfermedad y las medidas de prevención.

Entre 1990 y 2023, la incidencia en mujeres de 20 a 54 años pasó de 39,1 a 50,4 casos por cada 100.000. Los especialistas coinciden en que no existe una sola causa, sino una combinación de factores biológicos, ambientales y de estilo de vida.

¿Cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos?

etectar cambios a tiempo puede marcar la diferencia. Entre las señales más importantes se encuentran la aparición de un bulto en la mama o axila, cambios en el tamaño o forma del seno, alteraciones en la piel (hundimientos, enrojecimiento o textura similar a la piel de naranja) y secreción anormal por el pezón.