Macabro hallazgo: encuentran un cráneo humano en la playa.

El hallazgo de un cráneo humano en la escollera grande de Playa Unión en la ciudad de Rawson en la provincia de Chubut sorprendió a toda la comunidad.

Una bolsa de nylon negra, semidestruida y abandonada entre las piedras, llamó la atención de un grupo de personas que recorrían el sector costero durante las primeras horas de la mañana. Al acercarse e inspeccionarla, advirtieron que en su interior había restos óseos, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Los investigadores constataron que el cráneo tenía tres piezas dentarias visibles. En el área no se encontraron otros objetos que permitan establecer de forma preliminar si los restos corresponden a un hecho reciente o a material de mayor antigüedad.

Luego de las tareas iniciales, el material fue secuestrado y trasladado para su análisis científico para determinar sus características biológicas y estimar la data aproximada de los restos.

¿Dónde se realizarán las pruebas?

Las pruebas se realizarán en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), donde especialistas efectuarán estudios para establecer cuánto tiempo pudo permanecer el cráneo en el lugar y si existen indicios que permitan identificar su procedencia.

Mientras se esperan los resultados de los análisis forenses, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación vinculadas al hallazgo ocurrido en la costa de Rawson.