El Hospital de Clínicas ofrece chequeos gratuitos: ¿cuáles son?

El Hospital de Clínicas "José de San Martín" (UBA) ofrece chequeos médicos gratuitos enfocados en la prevención, en el marco de la Semana de la Obesidad.
Los estudios se realizan en planta baja, sector A, de 9 a 12 hs, abiertos a mayores de 18 años, y tienen como objetivo buscar el diagnóstico temprano de factores de riesgo.
Durante las jornadas, quienes se acerquen podrán realizarse mediciones de peso, talla y perímetro de cintura, así como controles de presión arterial y análisis de glucosa en sangre.
Todos los detalles:
- Fechas: Generalmente campañas intensivas (ej. 2 al 6 de marzo de 2026).
- Ubicación: PB, Sector A del Hospital de Clínicas, Ciudad de Buenos Aires.
- Qué incluye: Circuito de postas con medición de peso, talla, perímetro de cintura y cuello, control de presión arterial y análisis de glucosa en sangre.
- Objetivo: Detección de sobrepeso, obesidad y riesgo de apnea del sueño, con asesoramiento personalizado.
- Requisitos: Abierto a toda la comunidad (mayores de 18 años)