El 47% de los suicidios en el país son de personas de 15 a 34 años.

Según las estadísticas nacionales, hay 20 intentos de suicido por distintos hechos entre jóvenes de 15 y 34 años.

Los especialistas aconsejan estar atentos a determinadas señales, como cambios de humor, alteración del sueño o en la alimentación, problemas en la escuela, aislamiento, falta de concentración y tristeza, entre otras señales emocionales.

Además aconsejan promover el diálogo, cuando se manifiestan algunos de estos estados de ánimo.

A lo largo de los años en el país se registraron 60 suicidios en la población de rango etario medio.

Según un informe el 80% de las muertes se registraron en hombres. En ese sentido en los menores de 14 años el 56% son varones y el 43% son mujeres.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que un intento de suicidio, es uno de los factores de riesgo, para concretar el hecho en un futuro.

Es por eso que también alientan a los trabajadores de la salud, a que reciban formación, para la detección temprana y acompañamiento del joven.

En la actualidad solo hay 38 países, que tiene una estrategia nacional de prevención del suicidio.

El objetivo de la OMS es reducir en un tercio la tasa de esta problemática para el 2030.