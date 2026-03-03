Estudios demuestran que el 40% de los niños tendrá problemas de vista en 2050.

Estudios globales, incluidos datos del hospital de Clínicas de la UBA, estiman que para el año 2050, el 40% de los niños y adolescentes sufrirá de miopía, con más de 740 millones de casos. Este aumento se debe a factores como el uso excesivo de pantallas y la falta de tiempo al aire libre.

La prevalencia de la miopía en menores ha crecido rápidamente, con proyecciones que alcanzan un 69% en algunas regiones de Asia para 2050. Las tasas de miopía casi se han duplicado en los últimos 30 años en países como Estados Unidos.

¿Cuáles son los factores de riesgo? La combinación de actividades de visión cercana prolongada y luz ambiental inadecuada son las principales causas.

Cabe destacar que la miopía no tratada provoca fatiga visual, bajo rendimiento escolar y dificultades para ver de lejos, por ejemplo, el pizarrón.

En esos casos, se recomienda fomentar el tiempo al aire libre y descansos de pantallas para mitigar este impacto.