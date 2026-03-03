Algunos 0km bajaron hasta 26 mil dólares su precio.

Ford Argentina confirmó una rebaja significativa en varios modelos tras la eliminación del impuesto interno y la adecuación al acuerdo comercial con Estados Unidos. En algunos casos, la baja alcanza hasta USD 26.000.

La rebaja más notable la recibió la Ford Bronco V6 Badlands, que pasó de 100 mil dólares de precio de lista en febrero a 74 mil en marzo (retrocedió 26 mil dólares). El valor del Ford Mustang GT también cayó en picada: pasó de 90 mil a 65 mil dólares (una baja de 25 mil).

En paralelo, otras automotrices comenzaron a mover sus listas. Toyota Argentina anticipó que reflejará la baja impositiva en modelos alcanzados por el tributo interno, como el Crown híbrido y la Land Cruiser 300, además de unidades de su marca premium Lexus.

El grupo Stellantis ya redujo el precio del DS7 E-Tense de USD 90.000 a USD 72.000 (−20%) y deberá redefinir valores para Jeep Wrangler y Jeep Grand Cherokee.

Cabe destacar que este anuncio se produce en un contexto de caída de ventas: en febrero el mercado registró una baja interanual del 6% y acumula un retroceso del 12% en el primer bimestre.