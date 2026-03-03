Quién es el empresario acusado de abuso sexual que piden que sea indagado

El empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado de diez compañeros de estudio de sus hijos, fue citado a prestar declaración indagatoria.

La audiencia se desarrollará el 18 de este mes, y el acusado no deberá concurrir a los tribunales, ya que la audiencia será virtual.

Los abusos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”, según el expediente judicial.

Cabe destacar que desde el inicio de las actuaciones rige una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas, sus familias y los testigos, y le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).