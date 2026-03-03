¿Cuáles son los siete empleos más demandados?

Con el avance de la tecnología surgen nuevos trabajos. Hay siete empleos que no existían hace diez años, pero que hoy generan mucha ganancia.

La lista está encabezada por los influencers, que se han convertido en grandes creadores de contenido y pueden llegar a cobrar hasta 6 mil dólares la publicación.

En segundo lugar, los community manager, aquellos que administran las redes sociales intentando llegar a un mayor público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tercero, los expertos en análisis de datos, que tiene que ver con los profesionales que utilizan tecnología avanzada para estudiar grandes volúmenes de datos.

En cuarto lugar, los gamers, que si era un simple entretenimiento, hoy se convirtió en una competencia en las que podes ganar premios o dinero.

Quinto, especialistas en posicionamiento en buscadores, es decir, posicionar la página web en el buscador para lograr más ventas.

Le sigue en el puesto sexto desarrolladores de dispositivos de realidad virtual.

Y por último, los creadores de aplicaciones.

Estos trabajos son los más solicitados en el mercado.