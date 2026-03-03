Una minera china presentó un proyecto RIGI millonario

La minera Ganfeng Lithium Latinoamérica presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto de litio millonario Pozuelos-Pastos Grandes.

El proceso es llevado adelante por su subsidiaria, Lithea Inc., y cuenta con la participación de su socio estratégico Lithium Argentina.

La inversión estimada asciende a alrededor de 3.000 millones de dólares y se ejecutará en tres etapas.

El proyecto, que se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, implica una producción superior a las 150.000 toneladas anuales cuando alcance su plenitud operacional.

De esta manera, se convertirá en el emprendimiento de mayor producción en Argentina y la región, y en uno de los proyectos más importantes a nivel global.