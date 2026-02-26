Secuestran 900 kilos de marihuana en dos barcazas.

En un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, está valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo a las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación, detallaron. No había rastros de las personas que lo trasladaban.

Al ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.

La droga fue trasladada bajo custodia oficial hasta la sede judicial, donde se realizarán las pericias pertinentes.