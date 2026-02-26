Healing fiction con sello argentino: Silvia Cordano presenta Las acuarelas prodigiosas en Palermo

La periodista y escritora Silvia Cordano presentará su nuevo libro, Las acuarelas prodigiosas, el viernes 27 de febrero a las 18 horas en Dain Usina Cultural, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Nicaragua 4899 y contará con la moderación de la periodista Patricia Kolesnicov.

La obra, editada por Desiderata Ediciones, llega a Buenos Aires luego de haberse dado a conocer en adelanto en la librería Quade Books durante la Semana de la Cultura Argentina en Miami y tras una presentación en Mar del Plata en enero.

De qué trata Las acuarelas prodigiosas

Las acuarelas prodigiosas reúne una serie de relatos breves que dialogan con dos géneros en auge a nivel internacional: el feel good y la healing fiction (ficción sanadora). A través de historias situadas en distintas partes del mundo, el libro aborda temas como el amor y el desamor, la reinvención personal, la salud mental, la depresión sonriente, la soledad en tiempos de hiperconectividad, los duelos, el edadismo y el amor en la tercera edad.

La obra propone una invitación directa al lector: “Anímate a sumergirte en las profundidades de tu propio mar”, frase que funciona como hilo conductor de un recorrido donde el mar se convierte en metáfora de transformación. En ese trayecto, el libro se presenta como un homenaje a “las mujeres invisibles que viven, luchan, sueñan, fallan, transmutan y que, como el mar, nunca se rinden”.

Qué es el healing fiction

La healing fiction tiene antecedentes en la literatura japonesa feel good y encontró en Corea del Sur una expansión global bajo el paraguas de la K-Lit. Se trata de historias cotidianas protagonizadas, en muchos casos, por mujeres jóvenes adultas que atraviesan crisis personales, agotamiento o duelos, pero logran reconectar con sus sueños.

El género responde, en gran medida, al clima de época: lectores que buscan relatos identificables y una sensación final de alivio y esperanza. Cordano adapta esa corriente al contexto argentino y pone el foco en la experiencia femenina atravesada por mandatos, exigencias, frustraciones y segundas oportunidades.

Silvia Cordano cuenta con más de 28 años de trayectoria en medios y dirección de comunicación.

Una trayectoria ligada a la comunicación y al liderazgo femenino

Silvia Cordano cuenta con más de 28 años de trayectoria en medios y dirección de comunicación. Actualmente se desempeña como consultora en comunicación estratégica e imagen pública, participa activamente en asociaciones que promueven los derechos de las mujeres y es mentora de líderes femeninas. Es miembro de FOPEA y de la Asociación Marianne.

También es coautora del libro Nuestras Mujeres de Malvinas, a 4 décadas de la guerra, conduce el podcast “La pasión es el motor” en Infobae y el programa “Efímera y eterna” en Radio Nacional.

Con esta nueva incursión en la ficción, Cordano amplía su registro narrativo sin abandonar el eje que atraviesa su carrera: dar voz a historias femeninas y promover la resiliencia como motor de cambio.