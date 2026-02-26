Ofrecen 1 millón de dólares por datos sobre una mujer desaparecida

A casi un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, crece la desesperación por encontrarla, y sube la recompensa.

Savannah Guthrie, presentadora de Today, anuncia una recompensa familiar de hasta un millón de dólares para quien ayude a encontrar a su madre, Nancy, desaparecida. Además, el FBI también ofrece una recompensa.

En ese contexto, la presentadora compartió un video para informar que ofrece un millón de dólares de recompensa para quien la ayude a encontrar a su mamá Nancy Guthrie, quien ya lleva 24 días desaparecida.

La familia también va a hacer una donación de 500 000 dólares al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, según dijo.

"Vengo a decir que hoy es el vigésimo cuarto día desde que se llevaron a nuestra madre de su cama en plena noche. Y cada hora, cada minuto, cada segundo y cada larga noche han sido una agonía desde entonces", dijo Guthrie.

Y agregó: "Seguimos creyendo, seguimos creyendo en un milagro. Seguimos creyendo que puede volver a casa. La esperanza engendra esperanza. Como dice mi hermana, estamos avivando las brasas de la esperanza".