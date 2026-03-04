Cuatro de cada diez jóvenes argentinos no logra independizarse.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano revela una profunda crisis habitacional en Argentina, destacando que casi el 40% de jóvenes entre 25 y 35 años no puede independizarse.

El peso de los alquileres sobre los salarios representa la principal dificultad.

Cabe destacar que este fenómeno no es exclusivo de las grandes ciudades ni de una clase social, evidenciando una crisis habitacional generalizada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La crisis se debe a la falta de acceso a la vivienda, el aumento en los costos de alquiler y las dificultades de los jóvenes para independizarse.

Este nuevo escenario obliga a replantear la convivencia. Especialistas advierten que ya no alcanza con un simple aporte económico: hoy se habla de acuerdos más cercanos a los de “roommates”, con responsabilidades claras y tareas compartidas para evitar conflictos y dinámicas desgastantes.

Durante los últimos diez años, la proporción de jóvenes sin independencia supera el 36%