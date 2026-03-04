El 20% de los europeos ve a Estados Unidos como una amenaza.

Según una nueva encuesta de YouTrend, la confianza en Estados Unidos está en mínimos históricos. Alrededor del 20% de los encuestados en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia ven ahora a EE.UU. como una "amenaza importante", un porcentaje superior al de quienes dijeron lo mismo sobre Corea del Norte.

La mayoría de los encuestados en Francia, España, Polonia, Italia y Reino Unido piensa que, una vez que Donald Trump deje de ser presidente, la política exterior y las actitudes de Estados Unidos hacia Europa se suavizarán. De acuerdo a los datos, España se posiciona como el país más optimista (55%) en cuanto a este punto.

Por el otro lado, Alemania, es mucho más escéptica que cualquier otro país sobre una normalización de las relaciones tras la salida de Trump. En este punto, un 47% piensa que la ruptura llegó a un punto sin retorno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cualquier caso, la gran mayoría de los ciudadanos de los países encuestados ven la crisis actual de la relación entre Estados Unidos y Europa más como una ruptura temporal que como una separación permanente.