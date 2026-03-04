Insólita multa: piloto tuvo que pagar con 30 pares de zapatos.

Un piloto que voló sin autorización el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, debió reparar el daño ambiental acordando pagar 30 pares de calzado técnico destinados a los guardaparques del lugar.

La medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella, cuyo coordinador es el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.

La entrega del equipamiento se realizó en la sede de la Fiscalía General N.º 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la presencia de los representantes del MPF; la representante legal de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional La Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como resultado, se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad, que serán distribuidos entre los guardaparques para el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Las autoridades explican que en la zona donde ocurrió es sobrevuelo está bajo protección ambiental debido a que “el disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura en sitios utilizados por los cóndores puede generar un estrés significativo, inducir el abandono de áreas de descanso y alterar patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A ello se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa”.