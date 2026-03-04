Aumenta el trámite para hacer el pasaporte: ¿cuánto cuesta y cuánto pasará a costar?

El Gobierno autorizó aumentos en los costos para realizar los pasaportes argentinos al autorizar un nuevo tarifario para todas sus modalidades de tramitación.

La decisión se formalizó mediante la Disposición 106/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicada este martes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir el 6 de marzo.

Con el nuevo cuadro tarifario aprobado por el Renaper el pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular, tendrá un incremento aproximado de cuarenta y tres por ciento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pasaporte ordinario con entrega regular pasará de $70.000 a $100.000; el trámite exprés —que permite recibir el documento dentro de las 96 horas hábiles—de $150.000 a $200.000; y la modalidad de resolución inmediata, con entrega dentro de las seis horas, de $250.000 a $330.000.