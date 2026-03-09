Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo

dólares
Dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este lunes 9 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.399
  • - Venta: $1.430.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.435,85 para la compra, y $1.437,54 para la venta.

Este lunes 9 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

BBVA

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.450.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.388.
  • - Venta: $1.428.
