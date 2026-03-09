El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo

Este lunes 9 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.435.
Dólar Blue
- - Compra: $1.399
- - Venta: $1.430.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.435,85 para la compra, y $1.437,54 para la venta.
Este lunes 9 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.445.
BBVA
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.450.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.388.
- - Venta: $1.428.