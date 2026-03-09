Unifican investigación por la insólita situación de los colectivos de FAM: ¿dónde están las llaves?

Desde esta mañana se unificaron las dos denuncias presentadas por hechos que la empresa FAM definió como “sabotaje” en los colectivos que dispone para cubrir las líneas 2, 5, 7 y las 600 y 601 del transporte público de pasajeros en la ciudad de Córdoba.

Desde esta mañana, los dos expedientes quedaron radicados en la Fiscalía de Instrucción a cargo de José Mana por disposición del fiscal General, Juan Manuel Delgado. Por esa razón las intervenciones de la fiscal Patricia García Ramírez fueron enviadas a su colega.

La primera denuncia fue presentada en la Justicia por el grupo empresario. La segunda llegó por decisión de la Municipalidad de Córdoba al ver alterado el cronograma de servicios que debe cumplir la firma y no lo hace.

La Municipalidad de Córdoba dispuso un plan de contingencia en los corredores de FAM

El hecho se detectó el domingo. Aparentemente desaparecieron las llaves de las unidades del transporte, por lo cual los coches no pueden ponerse en circulación. Eso alegó la empresa y rápidamente el gremio de los choferes, UTA, negó tener vinculación con esa situación, totalmente insólita.

Mientras FAM habla de “sabotaje” contra la empresa, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández señaló que la conducta de la empresa es un “sabotaje directo contra los cordobeses”.

¿Dónde estaban las llaves que desaparecieron?

En las últimas horas, se dispuso una consigna policial en el predio donde están los colectivos, se comenzaron a tomar testimonios y la Justicia dispuso secuestrar las cámaras de seguridad que hay en el lugar.

Según trascendió, también hay cámaras en cada uno de los colectivos; pero éstas se activan cuando el vehículo se pone en marcha.

La gran pregunta es dónde estaban todas las llaves cuya desaparición denunció la empresa. No existiría un tablero único sino que los dispositivos para encender el motor de los coches estaban cada uno en su respectivo vehículo.