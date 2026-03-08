No circula ninguna de los colectivos del Grupo FAM en Córdoba: denuncian robo de llaves

Una situación inusual afecta este domingo al transporte urbano de Córdoba. Los colectivos de Grupo FAM no están prestando servicio luego de que se denunciara el robo de llaves y módulos electrónicos de las unidades que operan distintos corredores.

La empresa calificó la situación como un sabotaje. Los elementos sustraídos corresponden a los corredores 2, 5, 6, 7, 600 y 601. El hecho habría ocurrido en las bases operativas ubicadas en los barrios San Carlos y Chingolo, desde donde salen a diario las unidades.

La firma aseguró que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Justicia y calificó el episodio como un presunto sabotaje que impide la salida normal de los colectivos.

Ante la interrupción del servicio, desde la Municipalidad indicaron que se trabaja en la implementación de un sistema suplente para garantizar la movilidad de los usuarios mientras se intenta normalizar la situación.

En el lugar se encuentra el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, junto a otros funcionarios, supervisando las actuaciones y evaluando medidas para restablecer el transporte.

El episodio suma tensión al proceso que atraviesa el sistema de transporte local, ya que el municipio analiza la posible transferencia de algunos corredores actualmente operados por FAM debido a las dificultades financieras y operativas de la empresa.