Inauguraron dos Tribunales de Gestión Asociada en el Fuero Laboral de la ciudad de Córdoba

El Poder Judicial de Córdoba inauguró los Tribunales de Gestión Asociada (TGA) 4 y 5, un modelo de organización judicial que comenzará a funcionar el próximo lunes 9 de marzo con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Fuero Laboral en la ciudad de Córdoba.

Durante el acto, el presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, afirmó que el nuevo sistema “consolida la confianza de la sociedad en la justicia laboral” y representa uno de los cambios institucionales más relevantes que ha experimentado el fuero en las últimas décadas.

“El proceso que hoy culmina representa, sin dudas, uno de los cambios institucionales más significativos que ha experimentado el Fuero Laboral: la transformación del modelo tradicional de juzgados unipersonales en un sistema de Tribunales de Gestión Asociada”, explicó.

El acto fue encabezado por el presidente del Alto Cuerpo, Domingo Sesin, quien destacó la capacidad del Poder Judicial para innovar y mejorar la respuesta judicial. Según señaló, la implementación del sistema se apoya en tres ejes: la oralidad, la modernización de los procesos y una transformación profunda en la gestión judicial.

La actividad contó además con la presencia de los vocales Aída Tarditti, Luis Rubio, María Marta Cáceres de Bollati y Jessica Valentini, junto al ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, el defensor General Pablo Bustos Fierro y otras autoridades judiciales y gubernamentales.

Un modelo más eficiente y colaborativo

Durante su exposición, Angulo explicó que el modelo de gestión asociada permite organizar el funcionamiento del fuero laboral de manera más eficiente y orientada a resultados. Permite que jueces y juezas concentren su tiempo en la conducción del proceso, la promoción de acuerdos conciliatorios y el dictado de resoluciones de mayor calidad.

“Uno de sus aspectos centrales es el fortalecimiento de la oralidad y la presencialidad efectiva en las audiencias”, remarcó.

Además, sostuvo que los TGA favorecen interpretaciones más homogéneas del derecho laboral, ya que promueven la interacción permanente entre magistrados. Esto, según explicó, aporta mayor previsibilidad para trabajadores, empleadores y profesionales del derecho.

De acuerdo con los datos presentados, los reclamos vinculados al Sistema de Riesgos del Trabajo —que anteriormente podían tardar más de cuatro años en resolverse— hoy concluyen en un tiempo promedio de cinco meses y 18 días.

Angulo remarcó que, más allá de la reducción de los plazos, el aspecto más relevante es la mejora en la calidad del proceso judicial y la promoción de instancias de conciliación.

“Actualmente, el 49% de las causas tramitadas mediante el procedimiento declarativo abreviado (PDA) se resuelven mediante acuerdos conciliatorios”, destacó.

Expansión del modelo al interior

En el tramo final de su presentación, Angulo adelantó que durante este año se fortalecerá la implementación del PDA en las sedes judiciales del interior de la provincia.

El objetivo, explicó, es extender las herramientas de gestión, metodologías de trabajo y buenas prácticas organizacionales que ya funcionan en la capital a todo el territorio provincial.

“Hoy culmina una etapa muy importante: la consolidación del sistema de Tribunales de Gestión Asociada, pero se abre una nueva instancia de evolución institucional”, concluyó.