Cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en marzo 2026

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en marzo de 2026 se mantiene vigente como un mecanismo oficial que permite a los usuarios de colectivos, subtes y trenes, continuar viajando aún cuando no tengan con dinero suficiente en el sistema al momento de abonar el pasaje de acuerdo a datos oficiales precisados en el sitio web oficial e informes de la Secretaría de Transporte de la Nación en el marco del esquema de actualización tarifaria.
El saldo máximo que puede acumular una tarjeta SUBE es de $40.000, y puede consultarse a través de la plataforma “Mi SUBE”, la app oficial y terminales automáticas de recarga de crédito.
Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo en marzo 2026
Funciona como un crédito automático. Si el monto disponible no alcanza para cubrir el valor del boleto, el sistema habilita el viaje, siempre y cuando no supere el límite permitido. ¿Cuál es el máximo para cada transporte público en el corriente mes?.
Tarjeta SUBE: Cuál es el saldo negativo en marzo de 2026
Según los datos oficiales del sitio SUBE, estos son los límites máximos del saldo negativo que puede utilizarse para viajar:
- Hasta -$1.200 para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.
- Hasta -$650 para las líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y otros servicios ferroviarios que se rigen bajo ese tope.
- Hasta -$480 para la Línea de tren Urquiza, un valor que se mantiene mientras se completa la modernización tecnológica de sus molinetes.
La actualización de estos límites se encuentra directamente vinculada a la aumentos tarifarios y a la normativa del sistema.
Nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA: se confirmó que el 16 de marzo se aplicará una nueva suba
La Secretaría de Transporte confirmó que continúa vigente la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros grupos. Además, se mantiene la Red SUBE, que aplica descuentos en combinaciones de colectivos, trenes y subtes realizadas dentro de un plazo de dos horas.
Funcionarios del sistema SUBE y del Ministerio de Transporte han reiterado que “el descuento del 55% es una herramienta clave para mantener la movilidad de millones de personas, especialmente en un contexto de aumentos de tarifas”.
Nuevo aumento del boleto de colectivo en el AMBA: Cuánto costará la tarifa con y sin SUBE registrada en marzo de 2026
La rebaja se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta SUBE registrada, siempre que el titular cumpla con los requisitos sociales y previsionales establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
