Nuevo aumento del boleto de colectivo en el AMBA: Cuánto costará la tarifa con y sin SUBE registrada en marzo

Desde marzo entrará en vigencia un nuevo aumento en el boleto de colectivo en el AMBA, que impactará de lleno en el bolsillo de millones de usuarios del transporte público. La actualización tarifaria, que se suma a la suba aplicada en febrero, llevará el boleto mínimo por encima de los $700 para quienes tengan la SUBE registrada y superará ampliamente los $1.100 para quienes no la tengan nominalizada.

La medida alcanza a las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y forma parte del esquema de aumentos mensuales definido por la Secretaría de Transporte de la Nación.

El incremento responde al mecanismo de ajuste que combina la evolución de la inflación con un porcentaje adicional destinado a recomponer costos operativos del sistema. De esta manera, el transporte público vuelve a convertirse en uno de los servicios con mayor impacto en el gasto cotidiano de trabajadores y estudiantes.

Nuevo aumento de colectivo en el AMBA

Con este nuevo cuadro tarifario, una persona que utilice el colectivo dos veces por día hábil podría gastar entre $30.000 y $45.000 mensuales, dependiendo de la distancia recorrida y de si tiene o no la SUBE registrada.

Cuánto costará el boleto de colectivo en marzo de 2026

Con la actualización prevista, los nuevod valores estimados del boleto de colectivo para las líneas nacionales del AMBA quedarán de la siguiente manera:

Con SUBE registrada

- 0 a 3 km: alrededor de $700



- 3 a 6 km: más de $780



- 6 a 12 km: cerca de $840



- 12 a 27 km: en torno a $900



- Más de 27 km: superará los $950

Sin SUBE registrada

- 0 a 3 km: más de $1.100



-3 a 6 km: alrededor de $1.230



- 6 a 12 km: superará los $1.330



- 12 a 27 km: cerca de $1.430



- Más de 27 km: podría ubicarse por encima de $1.520

boleto de colectivo: nuevo aumento en marzo de 2026

La diferencia entre contar o no con la tarjeta nominalizada seguirá siendo significativa: quienes no registren la SUBE pagarán hasta un 60% o 70% más por el mismo recorrido.

Cómo funciona el esquema de actualización

El Gobierno nacional implementó un sistema de incrementos periódicos con el objetivo de reducir progresivamente los subsidios y acercar las tarifas al costo real del servicio. Desde la cartera de Transporte argumentan que la medida busca garantizar la sustentabilidad del sistema ante el aumento en combustibles, salarios y mantenimiento de unidades.

Sin embargo, especialistas advierten que la suba sostenida de tarifas puede impactar de manera directa en el consumo y en la movilidad laboral, especialmente en el conurbano bonaerense, donde el colectivo es el principal medio de transporte.

