El sistema de saldo negativo del sistema SUBE no se restringe al AMBA, sino que funciona en todas las ciudades del país dónde se encuentra en funcionamiento el mecanismo para moverse en transporte público. En este sentido, tener la tarjeta registrada representa un gran beneficio a la hora de viajar en micro, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, dónde las tarifas son más elevadas que en la Capital Federal.

El comienzo del 2026 trajo aparejado un nuevo aumento en los montos a pagar a la hora del uso del transporte público, lo que implica un efecto directo en el bolsillo de los usuarios.

Si el valor del boleto entra dentro del margen habilitado, el viaje se valida normalmente. ¿Cuál es el límite permitido para los colectivos de todo el país y el subte en la Ciudad de Buenos Aires?

Saldo negativo SUBE: colectivos en todo el país

Saldo negativo SUBE: colectivos de todo el país y subte en la Ciudad de Buenos Aires

El saldo negativo máximo permitido en la tarjeta SUBE es actualmente de -$1.200 para los colectivos de todo el país y el subte en la Ciudad de Buenos Aires, según la información oficial del Sitio oficial SUBE https://www.argentina.gob.ar/sube/preguntas-frecuentes.

En el subte porteño, además, ya se encuentra habilitado el pago con tarjetas bancarias y billeteras virtuales, modalidad que también comenzó a extenderse en múltiples líneas de colectivo.

Trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires

Mientras que, en el caso de los ramales de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Norte y Sur, permiten un saldo negativo en la SUBE de -$650.

Saldo negativo SUBE

En tanto que, la formaciones del ramal Urquiza mantienen un monto de emergencia de -$480. que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes.

Los usuarios que quieran chequear el dinero disponible en su cuenta, deben ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/sube y seleccionar la pestaña “Mi SUBE”. Otra de la vías habilitadas para consultar el dinero disponible en tu tarjeta, es por medio de la app SUBE y, si contás con NFC podes acceder al monto restante apoyándola en el celular.

¿Cuál es el saldo máximo que puede tener mi tarjeta SUBE?

El saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de 40.000 pesos. Podés acreditar tus cargas electrónicas a través de:

- La aplicación SUBE (para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC).

- En colectivos con la funcionalidad Carga a Bordo.

- En Terminales Automáticas.

