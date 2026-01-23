Para qué sirve la app SUBE y qué funciones ofrece

La app SUBE ofrece múltiples formas de pago desde un mismo dispositivo, permite cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras virtuales y verifica beneficios especiales gestionados por los usuarios. Su compatibilidad depende del sistema operativo del teléfono celular y requiere de determinadas capacidades tecnológicas, como principales requisitos para poder ser instalada.

Los dispositivos móviles habilitados para descargarla son aquellos que cuenten con sistema Android 6 o superior, tener más de 125 megabytes de espacio libre en la memoria y contar con la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano).

El Sistema Único de Boleto Electrónico funciona como medio de pago obligatorio en colectivos, trenes y subtes en la mayor parte del país. Además, a través de este mecanismo de pago se accede a una serie de descuentos tarifarios.

Sistema SUBE

Dentro de los beneficios y descuentos que brinda el sistema SUBE se precisan: la Tarifa Social Federal (55%) de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH (Asignación Universal Por Hijo), trabajadoras domésticas, veteranos de Malvinas Y otros programas sociales.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder a la Tarifa Escalonada de Subte, que consiste en descuentos del 20%, 30% y 40% al superar 20, 30 o 40 viajes mensuales.

¿Por qué vías de pago se puede optar si se utiliza la app SUBE en el transporte público?

-SUBE digital, acercar el télefono celular al lector para efectuar el pago

- Abonar el pasaje a través del código QR, vía de pago habilitado para ambos sistemas de telefonía móvil: Android y IOS

Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal deben sumar el PIN SUBE previamente gestionado en Mi ANSES.

App SUBE y billeteras virtuales

Descuento por combinaciones (AMBA)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires existe un sistema de descuento por combinaciones: está disponible solamente para tarjetas SUBE registradas. En ese esquema el primer viaje se abona a tarifa plena, el segundo viaje en un lapso de hasta 2 horas se paga con 50% de descuento y a partir del tercer viaje el descuento sube al 75% respecto de la tarifa plena.

Es necesario que la SUBE esté registrada y vinculada al usuario para que el sistema reconozca las combinaciones.

