Boleto Educativo 2026 en Santa Fe: cómo anotarse y desde cuándo se puede usar

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este lunes el Boleto Educativo 2026 y subrayó que “se destina alrededor del 30% de todos los recursos al sistema educativo”. El proceso de inscripción para los estudiantes de los niveles primario y secundario es 100% digital, a cuyo formulario se accede a través del sitio web oficial www.santafe.gob.ar/boletoeducativo y/o la aplicación “Mi Santa Fe”. Aquellos alumnos que sean usuarios de la tarjeta SUBE deberán esperar un correo electrónico de confirmación para poder activarlo.

La iniciativa se sostiene como una de las herramientas sustanciales para asegurar la continuidad escolar y “fomentar una educación más equitativa” en la provincia, expresaron desde el Poder Ejecutivo local.

Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El sistema del Boleto Educativo 2026 podrá empezar a utilizarse a partir del 2 de febrero el todo el territorio santafesino. Así lo oficializó el Gobierno de Santa Fe por medio de su cuenta oficial de la red social X, @GobSantaFe. El ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, enfatizó que “se trata de una política pública sostenida que convierte a Santa Fe en la única provincia que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar la educación pública”.

Actualmente, el beneficio alcanza a unas 320 mil personas y para poder usarlo en 2026 hay que volver a inscribirse, para lo cual hay plazo hasta el 31 de mayo.

Los 4 pasos para inscribirte al Boleto Educativo en la provincia de Santa Fe

- Accedé al portal oficial o descargá la app.

- Registrate o iniciá sesión con tus datos personales.

- Completá la solicitud verificando que los datos del DNI y el establecimiento educativo sean correctos.

- Esperá la activación de tu solicitud.

Boleto Educativo en Santa Fe

“El boleto educativo define una decisión de una persona, de un alumno, que pueda venir a estudiar a una ciudad y esa definición de alguna manera contribuye a Santa Fe”, expresó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo\

Quienes gozan del beneficio del Boleto Educativo 2026 tienen cubierto dos pasajes por día de lunes a viernes, para asistir a las instituciones educativas de forma gratuita.

Un dato sumamente importante a saber por parte de la ciudadanía y principalmente para los integrantes de la comunidad escolar, es que las personas que hayan sido beneficiarios en años precedentes deberán volver a registrarse para darse de alta en el marco del ciclo lectivo 2026.

