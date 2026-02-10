El reintegro total del sistema SUBE en febrero de 2026 es una excelente noticia para los usuarios de transporte público. Las billeteras virtuales restituirá una suma de hasta $30.000 por pasajero en los boletos de subte y colectivo en la provincia de Buenos Aires.

La devolución del dinero se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria asociada entre veinte y treinta días hábiles.

Las billeteras virtuales adheridas al reintegro son MODO, Naranja X, Personal Pay y Cuenta DNI. Para poder acceder, se debe realizar el pago a través del celular con la tecnología NFC, abonar con la función “viaje con QR” y usar un app habilitada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todos los beneficios de la SUBE para este febrero 2026

Desde el lunes 9 y hasta el domingo 22 de febrero, la billetera virtual MODO ofrece reintegros del 50% en viajes en colectivos y subtes de todo el país.

Los beneficios son acumulables con la Tarifa Social. Cada una de las aplicaciones de las entidades bancarias cuenta con topes mensuales. ¿Cómo deben hacer los usuarios para aplicarlos?

Sistema SUBE en febrero: las billeteras virtuales devuelven hasta $30.000

Cómo aplicar el reintegro del sistema SUBE en febrero de 2026:

- Pagar con QR o NFC

- Confirmar el pago

- Esperar el reintegro:

En el caso de MODO, el reintegro será del 100% con tarjetas Visa, tope de $10.000 por mes, en tanto que Naranja X devolverá la totalidad con tarjeta Visa, con un tope de $20.000 por mes.

Saldo negativo en la SUBE: cuáles son los valores permitidos para viajar en febrero de 2026

Sistema SUBE

Por otro lado, Personal Pay ofrece beneficios escalonados según consumo, tarjetas Visa requeridas. Por último, Cuenta DNI reintegrará el 100% para jóvenes de 13 a 17 años, tope de $3.000 mensuales.

PM/ff