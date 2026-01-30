Tarifa Social Federal en SUBE: el beneficio se mantendrá sin necesidad de renovación

El Ministerio de Transporte de la Nación anunció que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE no deberán realizar el trámite de renovación, sino que el servicio se mantendrá activo de forma automática y no contará con fecha de expiración.Desde el área de prensa informaron que quienes aún no hayan realizado la gestión, pueden llevarla a cabo en tres simples pasos.

A través de un comunicado, SUBE señaló que el programa está destinado a grupos específicos y no requiere validaciones periódicas, lo que evita procesos extras, debido a que las personas abarcadas ya cuentan con el atributo aplicado en su tarjeta.

Todos los beneficios de la SUBE para este febrero 2026

El descuento otorgado por el Estado nacional, permite acceder a una reducción del 55% en el valor de los pasajes de colectivos para aquellos usuarios abarcados por el programa. Quienes pueden acceder a la compensación otorgada por el sistema.

Cuáles son los grupos sociales que pueden acceder a la Tarifa Social Federal en SUBE

- Jubilados y/o pensionados

- Personal de Trabajo doméstico

- Veteranos de Guerra de Malvinas

- Monotributistas Sociales

Dichos grupos sociales se encuentran habilitado al uso de la Tarifa Social Federal en el transporte público a través de los siguientes programas: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Promover Igualdad de Oportunidades, PROGRESAR, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Pensiones No Contributivas, Seguro por Desempleo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden hacerlo en pocos pasos. Primero, deben crear el PIN SUBE desde el apartado “Programas y beneficios” en Mi ANSES.

Sistema SUBE: Tarifa Social Federal

Aquellos ciudadanos que quieran integrarse al programa ofrecido por el sistema SUBE (Sistema de Boleto Único Electrónico) deben registrar la tarjeta SUBE en el sitio argentina.gob.ar/SUBE.

En tanto que, en segunda instancia es necesario que apliquen el beneficio en una Terminal Automática SUBE o a través de la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.

Por otra parte, desde el organismo recordaron que los usuarios que cuentan con beneficios locales, como el Boleto Estudiantil otorgado por provincias o municipios, deben consultar en cada jurisdicción las condiciones específicas y la vigencia de esos atributos.

