Nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA: se confirmó que el 16 de marzo se aplicará una nueva suba

A partir del lunes 16 de marzo entrará en vigencia un nuevo aumento en el boleto de colectivos, en el marco del esquema de actualización tarifaria que están aplicando las autoridades nacionales y jurisdiccionales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento que regirá dentro de 13 días es la segunda etapa de un ajuste tarifario que se inició a principios del corriente mes.

El aumento alcanzará a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional que operan en el AMBA, además de aquellas que dependen del Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. En todos los casos, el impacto variará según la sección recorrida y la distancia del viaje.

La decisión fue oficializada por la Secretaría de Transporte a través de la Resolución 11/2026 y se enmarca en el mecanismo de actualización mensual que toma como referencia la evolución de la inflación y los costos operativos del sistema, como el combustible, el mantenimiento de las unidades y los salarios del personal. Alcanza a 104 líneas y se aplicará en dos tramos: el primero ya vigente, con un aumento del 31,35% en el boleto mínimo, y el segundo previsto para el 16 de marzo, que completará un alza acumulada del 41,46%.

Según lo confirmado por las autoridades y reflejado en la reciente normativa, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) pasará de $650 a $700 con SUBE registrada a partir del 16 de marzo, lo que representa una suba adicional de aproximadamente 10% respecto al valor vigente desde febrero.

Valores estimados del boleto de colectivo a partir del 16 de marzo en el AMBA

Los nuevos valores estimados por tramo para las líneas nacionales del AMBA serán:

- 0 a 3 km: $700, $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (SUBE sin registrar)

- 3 a 6 km: $779,78, $350,90 (Tarifa Social) / $1.239,85 (Sube sin registrar)

- 6 a 12 km: $839,86, / $377,94 (Tarifa Social) / $1.335,38 (SUBE sin registrar)

- 12 a 27 km: $899,99, / $404,99 (Tarifa Social) / $1.430,98 (SUBE sin registrar)

- Más de 27 km: $959,71, / $431,87 (Tarifa Socia) / $1.525,94 (SUBE sin registrar)

Para quienes utilicen la SUBE sin registrar, el boleto será aún más alto, cerca de $1.113 en el tramo mínimo. En tanto que, en los tramos más largos, los usuarios de colectivos que unen el AMBA deberán abonar más de $1.400 cada boleto.



Desde el sistema SUBE recordaron que se mantendrán los beneficios para los usuarios que tengan la tarjeta registrada a su nombre. Quienes no hayan completado el trámite seguirán pagando una tarifa diferencial más alta.

Tarifa Social Federal en SUBE: el beneficio se mantendrá sin necesidad de renovación

Sin embargo, especialistas en movilidad señalan que el incremento, aunque moderado en términos porcentuales, profundiza la sensación de ajuste para los usuarios habituales.Especialmente, quienes realizan múltiples viajes diarios

Además, continuará vigente la Tarifa Social Federal, que otorga un descuento del 55% en el valor del pasaje para jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales y otros grupos alcanzados por programas nacionales.

