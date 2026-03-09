La Municipalidad de Córdoba dispuso un plan de contingencia en los corredores de FAM

La Municipalidad de Córdoba dispuso este lunes un plan de contingencia en los corredores 2, 5 y 7, y en las líneas 600 y 601 del transporte urbano luego de que los colectivos de la empresa FAM no circularan el domingo en esos recorridos.

No circula ninguna de los colectivos del Grupo FAM en Córdoba: denuncian robo de llaves y el municipio activa plan de emergencia

Comunicado de la Municipalidad de Córdoba

"Los corredores 2, 5 y 7 y las líneas 600 y 601 funcionarán con normalidad a partir del primer servicio de mañana", indica un comunicado del municipio capitalino.

"Implementaremos un plan de contingencia junto a las empresas Tamse, SíBus y Coniferal, que cubrirán la demanda de transporte en los corredores 2, 5 y 7 ante los hechos de público conocimiento vinculados a la prestataria FAM", agrega el documento.

"Tamse garantizará el servicio del corredor 2 y de las líneas 600 y 601; SiBus tendrá a su cargo el corredor 5; mientras que Coniferal se hará responsable del corredor 7. Durante la prestación, trabajadores de la empresa FAM brindarán información sobre los recorridos", detalla el texto.

Servicio gratuito en esos corredores

Además señala que "por decisión del intendente @PasseriniOk , los servicios de los corredores y líneas mencionados serán #gratuitos para los usuarios mientras dure el plan de contingencia y hasta que se normalice la prestación" y que "el costo del boleto será asumido por el Municipio".

La Municipalidad informó que "en relación a lo ocurrido, se presentó hoy (domingo) una denuncia penal para que la Justicia investigue y determine las responsabilidades correspondientes".

"Asimismo, el intendente @PasseriniOk dispuso garantizar el servicio para que los usuarios que diariamente lo utilizan para trabajar y estudiar no se vean perjudicados", finaliza el comunicado.

Investigación

La compañía calificó el episodio como un presunto sabotaje y también realizó las presentaciones ante la Justicia luego de que se denunciara el robo de llaves y módulos electrónicos de las unidades.

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, afirmó que "lo sucedido con la flota de FAM es un hecho de gravedad institucional". "Ante la denuncia de sabotaje -motores dañados y robo de componentes-, por instrucción del intendente @PasseriniOk activamos un operativo para garantizar el transporte a los vecinos. El orden no se negocia".

Noticia en desarrollo