Los medicamentos volvieron a aumentar en Córdoba: cuánto subieron en febrero los de venta libre y los que requieren receta

Los precios de los medicamentos registraron nuevos aumentos durante febrero, según un monitoreo realizado por el Colegio de Farmacéuticos al que accedió Perfil Córdoba. El informe analiza la evolución de los valores de 12.791 productos y muestra que el incremento mensual fue del 2,22% en la provincia.

Dentro de ese universo, 9.470 medicamentos registraron subas promedio del 3%. En contraste, seis productos mostraron disminuciones, con una baja del 7,17%. Así, el relevamiento también permite observar la evolución de los precios en el tiempo. En lo que va del año, el aumento acumulado alcanza el 4,51%, mientras que la variación interanual llega al 26,91%.

Infografía de los aumentos de medicamentos (Perfil Córdoba)

Medicamentos de venta libre

El informe también desagrega los datos correspondientes a los fármacos de venta libre, un segmento clave porque incluye analgésicos, antigripales y otros productos de uso cotidiano. En este grupo se analizaron 2.197 productos, que registraron un incremento mensual del 1,67%.

Dentro del segmento, 1.123 medicamentos presentaron subas del 3,29%. A su vez, cuatro productos registraron bajas, con una disminución del 5,14%. Si se observa la evolución de más largo plazo, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 3,90%, mientras que la variación interanual llega al 23,81%.

FAM con un pie afuera de Córdoba: “Aquellos que sólo han generado inconvenientes son los que se han excluido del sistema de transporte"

El relevamiento también señala que el precio promedio de los medicamentos de venta libre es de $21.037,40. Dentro de ese universo, el valor máximo detectado fue de $362.434,64, mientras que el mínimo fue de $127,36.

Medicamentos con receta

En el caso de los que requieren receta médica, el monitoreo incluyó 10.594 productos. Según el informe, el incremento mensual fue del 2,33%. Dentro de este grupo, 8.343 medicamentos registraron aumentos del 2,96%. En contraste, dos productos presentaron bajas de precio, con una disminución del 11,25%.

En términos acumulados, el aumento en lo que va del año alcanza el 4,63%, mientras que la variación interanual llega al 27,55%. En este segmento, el precio promedio de los medicamentos con receta se ubica en $192.499,92. El informe también marca una fuerte dispersión en los valores: el precio máximo detectado alcanza los $74.204.270,19, mientras que el mínimo es de $166,84.