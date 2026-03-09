FAM con un pie afuera de Córdoba: “Aquellos que sólo han generado inconvenientes son los que se han excluido del sistema de transporte"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, afirmó que “aquellos que sólo han generado inconvenientes son los que se han excluido a partir de ahora del sistema de transporte de la ciudad”, al referirse a la crisis desatada luego de que los colectivos de FAM no circularan el domingo por un supuesto sabotaje.



Cuando se le preguntó si no veía a esa empresa volviendo a operar en el corto plazo en la capital cordobesa, el funcionario respondió: “No veo esa posibilidad y tampoco veo que esos colectivos en el corto plazo puedan salir a la calle sin antes una investigación profunda porque no están dadas las condiciones de la seguridad de quienes conducen, de quienes son transportados y del resto de los vecinos de la ciudad”.

La Municipalidad de Córdoba dispuso un plan de contingencia en los corredores de FAM

Operativo de contigencia

En el marco de una crisis operativa que dejó a miles de usuarios sin servicio, el funcionario supervisó personalmente el inicio del esquema de contingencia diseñado para suplir la ausencia de FAM.

"Ya terminaron de salir todas las unidades que van a operar en el corredor 7 a manos de Coniferal. Y lo mismo ya lo ha hecho SiBus, ya terminaron de salir en el corredor 5 y lo hizo también Tamsau en el corredor 2 y la 600 y 601 en esta contingencia que ordenó y planificó el intendente el día de ayer", explicó el funcionario en declaraciones a “Punto y parte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Una situación insólita, inédita”

“Ayer nos sorprendimos con esta situación insólita, inédita que ocurrió en la punta de línea de San Carlos a la que fuimos a primera hora a ver qué ocurría, porque no había salido ningún servicio. Y en esto nos encontramos con que había denunciado vandalismo en las unidades”, agregó.

“Por un lado se trabajó con las denuncias correspondientes en la justicia para que investiguen. Y por otro lado el intendente reunió a las empresas, a los trabajadores, y al equipo municipal para el diseño de un plan de emergencia que es el que estamos llevando adelante por los próximos días, esperamos una semana”, precisó.

"Hemos dispuesto que ninguno de los vehículos de la empresa FAM salga a la calle porque no están garantizadas las medidas de seguridad sin conocer al momento cuál es la profundidad de ese sabotaje denunciado. Por lo tanto, requerimos que eso se investigue, se analice para recién después ver cuál es la responsabilidad que le toca a cada una de las partes que estén intervenidas en esto", afirmó en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Además detalló que “según lo que denunció la empresa” el domingo faltaban “casi 200 llaves de los vehículos, casi 50 módulos computarizados de otros vehículos y 40 motores afectados”.

Para Fernández es “una situación” que “en muy poco tiempo prácticamente realizada por un grupo comando que dejó a los cordobeses a pie y a todos llenos de interrogantes".

No circula ninguna de los colectivos del Grupo FAM en Córdoba: denuncian robo de llaves

“Antecedente negativo”

En relación con los antecedentes de la empresa remarcó que FAM ya presentaba dificultades operativas y de inversión que habían puesto en duda su continuidad en el sistema de transporte de la ciudad.

"El año pasado la empresa hizo una propuesta y esa propuesta no fue cumplida porque justamente era una propuesta que iba avanzando, creciendo y mejorando en el tiempo”, sostuvo el funcionario municipal.

Y luego aseveró: “Al día de hoy no incorporaron un solo vehículo 0 km de los 150 que habían comprometido. Por lo tanto, esto ya hace a un antecedente negativo frente a una nueva concesión".

Por último mientras se avanza en la redistribución definitiva de los corredores, el municipio ha dispuesto que el servicio prestado por las nuevas unidades sea gratuito para los vecinos afectados durante los próximos días.

"Está establecido que sea por una semana, desde hoy hasta el día viernes, pero esperamos tener ya definiciones a partir de mediados de esta semana y poder normalizar lo antes posible el sistema. Y por supuesto acompañar a los vecinos en esto, que es lo que el intendente decidió para que no tengan que pagar el boleto", concluyó Fernández.